Probsthain

Beim Versuch, vor der Polizei zu flüchten, wurde am späten Montagnachmittag ein Motorradfahrer leicht verletzt. Polizeibeamte wollten den 35 Jahre alten Mann, der mit einer orangefarbenen KTM unterwegs war, gegen 17.30 Uhr auf der Dorfstraße in Probsthain (Stadt Belgern-Schildau) kontrollieren. Wie die Polizei mitteilte, habe der Motorradfahrer jedoch Gas gegeben, um den Beamten zu entkommen. Nach wenigen Metern stürzte der Mann, stieg jedoch wieder auf, um in Richtung Schildau weiterzufahren. Die Beamten folgten ihm in ihrem Funkstreifenwagen.

Kontrolle verloren

Etwa 2,5 Kilometer hinter Schildau bog der Motorradfahrer nach links in einen Waldweg ein. Dort verlor der 35-Jährige erneut die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Und wieder raffte er sich auf und versuchte weiterzufahren. Als die Beamten dies verhindern wollten und mit dem Streifenwagen den Weg blockierten, stürzte der Motorradfahrer gegen das Polizeifahrzeug.

Anzeige

Der Mann verletzte sich leicht. Wie sich herausstellte, hatte er keine Fahrerlaubnis für das Motorrad. Ein Atemalkoholtest habe zudem 1,3 Promille ergeben, berichtete die Polizei weiter. Am Motorrad und am Funkstreifenwagen entstand Sachschaden.

Wer hat etwas gesehen?

Während der Flucht sei der Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne ausreichenden Sicherheitsabstand an mehreren Fußgängern vorbeigefahren. Diese sind wichtige Zeugen. Die Polizei fragt deshalb: Wer wurde durch den Motorradfahrer gefährdet oder behindert? Zeugen können sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, Telefon 03435/650-100) melden.

Von LVZ