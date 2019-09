Süptitz

Am Dienstag, 15.20 Uhr, führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitsmesskontrolle in der Nähe eines Kindergartens in Süptitz durch. Dabei wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki festgestellt, welcher mit 131 km/h durch die Ortschaft fuhr. Erlaubt waren 50. Der 21-Jährige konnte zudem keinen Führerschein aushändigen und hatte für die gefahrene Motorradklasse keine Fahrerlaubnis. Er muss sich nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von lvz