Mügeln: 90 Lämmer auf dem Caprinenhof Lichteneichen

Lichteneichen

Die Nächte in den vergangenen Wochen waren für Sven Kloy und Katja Loßner manchmal sehr kurz. Für die Betreiber des Caprinenhofes in Lichteneichen ist derzeit eine besonders turbulente Zeit: Ihre Milchziegen bekommen Nachwuchs. Rund 90 Lämmer kamen bisher auf die Welt. Das bedeutet für die Halter kaum noch ungestörten Schlaf und so manche Nacht campieren im Stall.

Aufregende Zeit für Züchter

„Wir müssen schauen, dass bei der Geburt alles klar geht und dann natürlich aufpassen, dass die Lämmer ordentlich trinken“, beschreibt Kloy die Hauptaufgaben der vergangenen Wochen. Außerdem müssen die Milchziegen weiter gut versorgt und regelmäßig gemolken werden. Lässt er dann am Vormittag die Tiere auf die Weide und sieht, wie alle den Aufenthalt unter der frühlingswarmen Sonne genießen, macht sich so etwas wie idyllische Ruhe breit.

Die Jungtiere verbringen das Sommerhalbjahr gemeinsam auf der Weide. Quelle: Jana Brechlin

Aber nur kurz, denn zu tun gibt es auf dem Caprinenhof immer reichlich, außerdem sind da noch die anderen Jobs, die wichtig sind zum Broterwerb: So arbeitet Katja Loßner als Tierärztin und Sven Kloy als Lohnunternehmer in der Landwirtschaft. „Anders würde das im Moment gar nicht gehen, wir müssen ja auch unsere Helfer, etwa in der Käserei, bezahlen“, macht Kloy deutlich.

Schwierige Monate für den Biobetrieb

Und die vergangenen Monate haben Spuren hinterlassen: Erst waren wieder und wieder Termine für umsatzstarke Märkte ausgefallen, auf denen der Caprinenhof früher seine Produkte vermarkten konnte und jetzt setzen die allgemein steigenden Preise dem Biobetrieb zu.

Heimspiel zum Biobauernmarkt

„Ich bin gerade skeptisch, ob wir je wieder das Niveau von früher erreichen“, gesteht Sven Kloy, „ich befürchte eher, dass die Menschen zuerst an Bio-Produkten sparen, wenn alles teurer wird.“ So habe er es bereits auf Märkten erlebt, dass die Kunden durchaus verhaltener einkaufen. In der Collm-Region wird der Caprinenhof das nächste Mal zum Biobauernmarkt im Kloster Sornzig am 30. April vertreten sein – ein Heimspiel für die Ziegenhalter aus Lichteneichen.

Ziegenhof Lichteneichen Quelle: Jana Brechlin

„Wir haben Stammkunden, die uns die Treue halten und dafür sind wir wirklichen dankbar“, unterstreicht Sven Kloy. Auch der winzige Hofladen in Lichteneichen wird gut angenommen: Hier bekommt man rund um die Uhr Käseprodukte aus Ziegenmilch, aber auch Fleisch und Wurst oder frische Eier. Wenn die Macher dann über ihre Online-Auftritte bekanntgeben, dass es noch frische Ziegenbratwürste gibt, kommt es schon einmal zu Schlangen vor der Tür zum Häuschen.

Lämmer gehören nicht auf den Tisch

An die Vermarktung der Lämmer denkt jetzt in Lichteneichen aber noch keiner. Käufer, die die Jungtiere gerne hätten, haben keine Chance. „Wir verkaufen keine Lämmer, das finde ich ethisch nicht korrekt“, meint Kloy. Lieferant für Zickleinbraten, gerade zu Ostern, will er nicht sein: „Das sind Tierbabys, die gehören nicht auf den Tisch, sondern zu ihren Müttern und der Herde.“

Traum von einer mobilen Schlachterei

Erst im Herbst werden Tiere, die weder als Milchziegen noch für die Zucht infrage kommen, geschlachtet. „An der Milch hängt das Fleisch“, meint der Bauer dazu, „das eine ohne das andere geht nicht, aber wenigstens hatten unsere Ziegen dann einen schönen Sommer.“ Sein Traum wäre eine mobile Schlachterei, die den Kreislauf der bis dahin naturgebundenen Aufzucht auf einem kurzen Weg, ohne Tiertransporte, beschließt. „Aber leider gibt es so etwas für uns noch nicht“, bedauert er.

Aussicht auf kräftige Tiere

Doch jetzt können sich die Macher vom Caprinenhof erst einmal am Ziegennachwuchs erfreuen. Und dabei gibt es immer auch Überraschungen, denn normalerweise kommen bei Ziegen oft Zwillingsgeburten vor, in diesem Jahr haben viele Muttertiere in Lichteneichen aber nur ein Lamm. Den Bauern ist es ganz lieb: „Das ist für uns schön, weil die Mutter dann natürlich nur ein Lamm ernähren muss und das dann oft schnell kräftige Tiere werden.“

Dieses Geschwisterpaar kam zunächst unbemerkt auf der Weide zur Welt. Quelle: Jana Brechlin

Und manchmal kommt der Nachwuchs beinahe unbemerkt auf der Wiese zur Welt. So war es auch am Montag, als die Nachbarn im Caprinenhof Bescheid sagten, dass ein paar hundert Meter weiter im Gras zwei Winzlinge auf noch sehr wackeligen Beinen standen...

Muttergebundene Aufzucht auf dem Hof

Mittlerweile haben es sich die Kleinsten der Herde mit ihrer Mutter in einer eigens für sie abgetrennten Ecke des Stalls gemütlich gemacht und ruhen sich nach dem aufregenden Start gemeinsam aus. Mindestens acht Wochen dauert die muttergebundene Aufzucht auf dem Hof, bevor es für die Jungtiere dann mehr und mehr Heu und Kraftfutter gibt.

Von Jana Brechlin