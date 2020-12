Mügeln: Ab Freitag kann der Verkehr auf der Döbelner Straße wieder rollen

Mügeln

Gegen 14 Uhr fiel am Donnerstag das Band zur offiziellen Eröffnung: Tags darauf soll der Verkehr in der Döbelner Straße wieder ungehindert fließen: „An den Gehwegen sind es gerade noch die letzten zwei Quadratmeter, die gepflastert werden, dann ist sie fertig und es wird nur noch aufgeräumt“, beschrieb Mügelns Bauamtsleiterin Anke Groß, als die letzten Handgriffe noch liefen.

„Wir können nur dankbar sein, dass das alles so funktioniert hat und dass die Firma in diesen verrückten Zeiten durchgehalten hat“, lobte indes ihr Chef, Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos), den Ausgang. „ Mit allem was es an Unwägbarkeiten gab.“

Anzeige

Firma hat in verrückten Zeiten durchgehalten

Gab es denn zwischenzeitlich Corona-bedingte Engpässe? „Nur verlängerte Lieferzeiten“, konnte Unternehmer Frieder Erdmann die Frage beantworten, aber auf die habe er sich einstellen können. Die Corona-Pandemie hingegen habe sich indirekt ausgewirkt, dass etwa Mitarbeiter zuhause auf ihre Kinder aufpassen mussten.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben schon Riesenprobleme gehabt das Jahr über: Erster Lockdown, jetzt haben wir einen Mitarbeiter in Quarantäne – man merkt das schon. Es hat nichts mit reibungslosem Arbeiten zu tun“, beschrieb er. Manchmal habe er erst abends um 18 Uhr einen Anruf bekommen, dass jemand am nächsten Tag nicht kommen könne.

Hieß für ihn, noch kurzfristig umplanen: „Mit effektivem Arbeiten hat das so nichts zu tun, aber da müssen wir durch.“ Seine Branche sei ja noch gut dran, sagt er, weil sie das ganze Jahr durcharbeiten konnte. Seine Mügelner Firma, die Erdmann Bau GmbH hatte den Zuschlag für den Auftrag von knapp 700.000 Euro im August 2019 erhalten.

Kosten für Straßenbau blieben im Plan

„Mit allen Fördermittelmöglichkeiten haben wir es hingekriegt“, freute sich ein sichtlich zufriedener Bürgermeister, der zusammen mit Groß, Erdmann und Bauplaner Uwe Fiebiger von der Zscheile und Krause Ingenieurgesellschaft Riesa eröffnete. Denn davor sei die Straße „restlos hinüber gewesen.“ Nach dem grundhaften Ausbau hoffe er nun, dass sie in den nächsten 20 bis 30 Jahren erst einmal keiner größeren Reparatur bedarf.

Beim Bau habe es keine Kostenüberschreitung gegeben, betonte hingegen Bauamtsleiterin Anke Groß. Er sei vom sogenannten Einstandsgeld bezahlt worden, dass die Stadt vom Freistaat Sachsen erhalten habe. Die Arbeiten, bei denen auf rund 420 Meter Länge auch die Trinkwasserleitung erneuert wurde, liefen dabei in zwei Abschnitten.

Abriss- und parallel Straßenbauarbeiten am anderen Ende der Döbelner Straße prägten das Jahr an der Mügeln Durchfahrtsstraße. Quelle: Manuel Niemann

Schöneres Straßenbild und neue Fußwege

Auch zur Zufriedenheit der Anwohner und ansässigen Firmen, die so während der Bauzeit auf ihre Grundstücke konnten. „Die Firma hat sich mit allen auseinandergesetzt, dass sie ihre Fahrzeuge vor die Tür kriegen“, lobte Ecke.

Parallel zu den Arbeiten im ersten Straßenabschnitt lief auch der Abriss der anliegenden Fabrikanlage der alten Varia, die der Landkreis Nordsachsen als Ersatzvornahme in Auftrag gegeben hatte, auch um die Arbeiter später bei Vorrücken der Baustelle keiner Gefahr auszusetzen.

Die Mügelner profitieren nicht nur dadurch von einem verschönerten Straßenbild: Neue Parkflächen sind entstanden, Fußwege erneuert und die Bushaltestelle ein Stück versetzt worden.

Von Manuel Niemann