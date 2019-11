Mügeln Bankenzentrum wächst dank Sterntaler-Kindern weiter

Mügeln

Kaum war sie freigegeben, war sie auch schon voll besetzt: Eine ganze Traube kleiner Menschen hatte die neue Kinderbank am Anger in Beschlag genommen. Nach der Friedensbank, die am 8. November eingeweiht wurde und der Dresdner Bank, deren offizielle Einweihung am Standort in Kemmlitz noch aussteht, ist diese der nächste Zuwachs für das Mügelner Bankenzentrum, das an verschiedenen Orten nun 43 Themenbänke zur Rast versammelt.

Förderverein gestaltet Bank

„Man sieht zwar jetzt von der Bank gar nichts, weil ihr nämlich draufsitzt“, begrüßte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) neben den Erwachsenen auch die Kinder des Horts Angerkids am Dienstagnachmittag zur Einweihung.

Darauf überließ er Katja Großer das Wort, die für den Förderverein Sterntaler sprach, der die Bank gestaltet hatte. „Wir haben uns heute genau vor einem Jahr gegründet, am 19. November 2018 war unsere Gründungsveranstaltung“, sagte Großer. Die Vereinsmitglieder seien sehr stolz, was sie in diesem einem Jahr bereits alles geschaffen haben.

Der Förderverein Mügelner Sterntaler hat die 43. Themenbank zusammen mit Kindern gestaltet. Quelle: Manuel Niemann

Robuste Bank hält tobenden Kindern stand

„Ein Highlight war eben beim Stadtfest, diese Bank zu gestalten – von Kindern für Kinder.“ Dazu hatte der Verein sich mit einer Kinderspielzone eingebracht: Mit buntem Papier konnten dort Kinder die blankblitzende Metallfläche frei Hand oder mithilfe von Schablonen bekleben. Damit sie nun dem Wetter auf dem Anger trotzen können, wurden sie anschließend noch mit Lack überzogen.

Zur Einweihung gekommen war auch der Vorsitzende des Mügelner Stadtmarketingvereins „Meine Bischofsstadt Mügeln“ Bernd Brink. Im Namen des dort beheimateten Bankenaufsichtrats wünschte er den Kindern viel Spaß mit der Bank: „Sie ist ein bisschen robust, ich denke, sie wird eine ganze Weile halten“, mutmaßte er über die Bank, die die Firmen Metallbearbeitung Ohmes und Ausbau Mügeln gestiftet hatten. Auch wenn auf ihr nicht nur gesessen, sondern auch einmal getobt werde.

Von Manuel Niemann