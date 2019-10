Mügeln

Ihre Zivilcourage bewahrte eine Rentnerin in Mügeln am Mittwochvormittag vor einem dreisten Diebstahl. Die 79 Jahre alte Frau konnte einen fremden Mann, der plötzlich ihr Geld wollte, in der Rosa-Luxemburg-Straße in die Flucht schlagen, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Unbekannter greift in den Beutel der Seniorin

Die Seniorin war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Rollator zum Einkaufen unterwegs. Ihre Waren verstaute sie samt Portmonee in einem Beutel und stellte diesen auf den Sitz des Rollators. Als sie den Einkaufsmarkt verlassen hatte, tippte ihr plötzlich ein Unbekannter auf die Schulter. Die Frau reagierte darauf nicht. Der Mann ging dann an ihr vorbei und steckte ihr dann 50 Cent in die linke Hand. Als die Seniorin fragte, was sie damit solle, wollte er wissen, ob es nicht genug wäre und gab ihr noch 20 Cent. Doch die 79-Jährige wies das Geld zurück. Polizeiangaben zufolge griff der Mann in diesem Moment zu, und zwar in den Plastikbeutel der Frau, welcher auf der Sitzfläche des Rollators lag.

Frau schlägt Dieb auf die Hand

Die couragierte Dame schlug dem Dieb auf die Hand. Das hielt ihn jedoch zunächst nicht ab, erneut zuzugreifen. Diesmal konnte er die Geldbörse entnehmen und öffnete diese. Als sich der Unbekannte umschaute, schlug ihm die Frau kräftig auf die Finger und entriss ihm ihr Eigentum. Aufgrund dieser Gegenwehr ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und rannte davon. Die Frau verständigte wenig später die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen des versuchten Diebstahls.

