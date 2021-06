Mügeln

Mehrere Modelleisenbahn-Sets wurden von Unbekannten bei einem Einbruch in Mügeln gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter in der Nacht zum Samstag ein Fenster eines Modellbahn-Geschäfts aufgehebelt und waren so in den Laden eingedrungen. Der entstandene Stehlschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Betrag beziffert.

Von LVZ