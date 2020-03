Mügeln

Nach einem Hinweis eines Zeugen wurden am Mittwochabend von der Polizei in einem Döner-Imbiss in Mügeln fünf Personen angetroffen, die gemeinsam Bier konsumierten. Offenbar hatte der Eigentümer zum Umtrunk geladen, berichtete die Polizei. Der Imbiss wurde geschlossen und Anzeigen aufgenommen.

Von LVZ