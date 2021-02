Mügeln: Hitzige Debatte um Läden und Rathausöffnungszeiten

Mügeln

Noch bevor der Landkreis Nordsachsen die Corona-Lockerungen am Freitagmorgen wieder aufheben musste, sorgten die Maßnahmen gegen die Pandemie bereits am Donnerstagabend für einen hitzigen Abschluss der Mügelner Stadtratssitzung.

Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) ergriff das Wort, um zu sich einer beantragten Beschlussvorlage zu äußern, die an die Verwaltung herangetragen worden war.

AfD und FDP fordern sofortige Ladenöffnung

Die Mügelner AfD-Stadträte Rico Winterlich, Ralph Olenizak, Henry Holtsch und Daniel Kurth hatten zusammen mit Gotthard Deuse (FDP) beantragt, ab sofort alle Läden der Stadt zu öffnen, die die gleichen Waren wie die noch geöffneten Supermärkte anbieten.

Die Einzelhändler und Gewerbetreibenden werden, so der Antrag, ungleich behandelt, wenn Kfz-, Baumarkt- und Fahrradbedarf, aber auch Bekleidungs-, Büro-, Elektro- oder Sportartikel dort weiterhin verkauft werden dürfe.

Corona-Schutz-Verordnung lässt sich nicht aushebeln

Das setze voraus, dass Mügeln die sächsische Corona-Schutz-Verordnung aushebeln müsste, sagte Ecke. „Wir können das nicht ändern, auch wenn wir dagegen klagen würden oder einen Beschluss fassen würden – wir machen uns damit schuldig, gegen die Schutz-Verordnung zu verstoßen und dann eine Straftat zu begehen.“

Obwohl er das nach einer Beratung mit der Rechtsabteilung des Landkreises dem federführenden Stadtrat Ralph Olenizak bereits mitgeteilt habe, war der Antrag gestellt worden. Er bat, darüber nachzudenken , ihn zurückzuziehen, da er ohnehin laut Geschäftsordnung der Stadt erst in der übernächsten Sitzung besprochen werden könne.

Einzelhändler „mit Rücken zur Wand“

Wenn dem so sei, brauche es keinen Stadtrat mehr und keine kommunale Selbstverwaltung, entgegnete Ralph Olenizak: „Dieser Unsinn: Im Marktkauf Oschatz, wenn Sie in der Schuhabteilung nebeneinander sitzen, können Sie Schuhe anprobieren – und der kleine Einzelhändler muss seinen Schuhladen zumachen oder man muss sich einen Termin holen. Das machen Sie bei Marktkauf, Penny oder Norma nicht. Das ist eine Diskriminierung der Einzelhändler!“

Eine Misere, zumal Coronahilfen nicht ankommen würden. „Die Einzelhändler stehen mit dem Rücken an der Wand, das können Sie nicht nachvollziehen, weil Sie kriegen jeden Monat ihr Gehalt von den Leuten, die ihre Steuergelder zahlen können “, warf er dem Bürgermeister vor.

Mit „Click und Collect“ nachgebessert

Ecke widersprach: Dem sei nicht so, man wisse sehr genau, was die Händler an Sorgen umtreibe, dass die Innenstadt kaum besucht werde. Mehrfach habe er den Landrat darauf hingewiesen, den ländlichen Handel bei den Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten nicht zu vergessen.

Weshalb jetzt auch mit „Click und Collect“ nachjustiert worden sei und Waren online oder telefonisch bestellt werden und dann termingebunden abgeholt werden können.

Sofortöffnung wäre rechtswidrig

„Wiederum haben wir auch die Pflicht, unsere Bevölkerung zu schützen.“ Er verwies darauf, dass die Infizierten-Zahlen in Mügeln wieder stiegen, ohne dass dafür bereits eine Ursache gefunden sei. In der Situation gehe es einfach nicht, Öffnungen zuzulassen, die nicht gestattet seien.

„Das hat der Freistaat so festgelegt und das können wir nicht in der kommunalen Selbstverwaltung in irgendeiner Form aufweichen – sonst hätten das andere Städte bereits sofort gemacht.“

„Vielleicht sollte jemand mal den Anfang machen“, entgegnete Olenizak hingegen. „Wir werden es nicht tun, weil es rechtswidrig ist“, sagte Ecke. „Wir können doch nicht so einfach Gesetze, die der Freistaat erlassen hat, aufweichen.“

Stadtverwaltung arbeitet unverkürzt

Noch in einem anderen Punkt wollte er Olenizak gegenüber Stellung beziehen: Dieser habe im Mailverkehr mit den Stadträten behauptet, dass die Stadtverwaltung coronabedingt zur Zeit nicht voll arbeite und hatte das dann auch offiziell angefragt. „Wo haben Sie die Information her?“ So entstehe das Gerücht, die Mitarbeiter bekämen ihr Geld und machten nichts.

Olenizak schilderte, wie er am „langen Dienstag“ im Ordnungsamt ein Banner abgeholt habe, das dort verwahrt worden war. Bei dieser Gelegenheit habe er erfahren, dass der Ordnungsamtsmitarbeiter der Letzte im Haus gewesen sei.

Bürgermeister: Rathaus schränkt nur Publikumsverkehr ein

Das Rathaus sei nur geschlossen, sagte Ecke, damit nicht übermäßig viele Leute hereingelassen werden und sich Schlangen bilden. An den Öffnungs- und Arbeitszeiten habe sich dadurch nichts geändert, auch am Dienstag nicht. „Bei uns ist der lange Tag der Donnerstag.“

Er sei der letzte bestellte Termin gewesen vor dem üblichen Feierabend 16.30 Uhr. Der Ordnungsamtsmitarbeiter sei mitnichten der letzte oder allein im Haus gewesen, bestätigte Hauptamtsleiterin Dörte Eberhardt. „Ich kann Ihnen die Arbeitszeitnachweise von allen zeigen, das ist eine Unterstellung, die ich bitte, zurückzunehmen“, sagte sie.

Das coronakritische Plakat suchte Ralph Olenizak auf Facebook ebenfalls öffentlich, statt gestohlen war es inzwischen von der Stadt entfernt worden. Quelle: Screenshot

Unerlaubtes Banner an Staatsstraße entfernt

Besagtes Banner hatte Anfang Februar bereits für Verstimmungen zwischen Stadt und Stadtrat gesorgt: Bauhof-Mitarbeiter hatten es beim Abzweig Paschkowitz abgenommen, weil es näher als 40 Meter an der Staatsstraße war. Das sei unzulässig für Werbung und Bannerbotschaften, die Straßenaufsicht hatte dies der Stadt gemeldet.

Die Nachfrage im Mügelner Ordnungsamt ergab zudem, dass es ungefragt, auf einem Grundstück der Stadt aufgehangen worden war – unerlaubtes Plakatieren. „Da wir nicht wussten, von wem es war, haben sie es in einen Karton gepackt und ins Ordnungsamt gebracht“, erklärte Ecke auf LVZ-Anfrage. Woraufhin sich Olezinak gemeldet habe.

Einen politischen Hintergrund habe es dafür nicht gegeben, sondern das unerlaubte Plakatieren sei Ursache für die Abnahme gewesen, auf Bußgelder wurde sowohl von Stadt und Landkreis verzichtet.

Von Manuel Niemann