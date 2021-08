Mügeln: Vereine beklagen zunehmenden Müll und mutwillige Zerstörungen am Anger

Mügeln

Immer Ärger am Anger: Die Natur- und Umweltgruppe sucht derzeit dort nicht nur Helfer, um ihre Blühwiese zu pflegen, oft mischt sich auch Unmut in ihre Stippvisiten. „In der letzten Zeit war es so, jedes Mal, wenn wir mähen waren, dann lag da Unrat“, sagt der Vereinsvorsitzende Harry Beck.

Scherben von zerbrochenem Glas türmten sich neben leeren Pizzakartons, manchmal mitsamt Speiseresten, beschreibt er. „Überall – nicht nur bei uns auf der Blühwiese.“ Die neue Bank, die vom Sägewerk Silbermann Wetitz vorgefertigt wurde und anschließend von Mitgliedern des Vereins zusammengebaut, bemalt, gestrichen und an der Wiese aufgestellt wurde, steht nach dem letzten Mähen nun weniger geschützt.

Erneuter Einsatz auf der Blühwiese in Mügeln. Dabei haben wir wunderschöne Spinnen entdeckt und leider eine Menge Müll.... Posted by Natur- und Umweltgruppe Mügeln on Tuesday, August 17, 2021

Bäume bei zweifelhafter Verschönerungsaktion verstümmelt

Der Abschnitt, der zuletzt abgemäht wurde, liege etwas erhöht, sodass sie jetzt eher in den Blick gerate. „Dort haben sie sich wahrscheinlich geborgen gefühlt und gefeiert.“ Auch Böller und bengalisches Feuer müssen die Verursacher gezündet haben, denn auch deren Reste waren zu finden. „Zu guter Letzt hatte offensichtlich jemand eine gute Idee“, beschreibt Beck spitz: „Da haben sie unseren großen Insekten-Aufsteller dekoriert mit grünen Ästen.“

Bedauerlicherweise, sagt er, seien die dafür von den umliegenden Bäumen abgebrochen worden. „Die Bäume haben sie stark beschädigt und die Äste in die Tafel eingebaut, was vielleicht erst einmal dekorativ aussah, aber völlig an einem Zweck vorbeiging.“ Die Stadt habe er informiert, dass die Vermüllung gerade dort, wo Bänke seien, zugenommen habe. Bereits Anfang des Monats wurde ein Schild beschädigt, in der Vergangenheit aber auch Spielgeräte oder das Dach des Backhauses.

Intakte Äste wurden einfach abgebrochen. Quelle: Natur- und Umweltgruppe Mügeln

Müll auch am Backhaus ein Problem

„Das betrifft uns natürlich immer wieder“, bestätigt Bernd Brink, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins „Meine Bischofsstadt Mügeln“, der das Backhaus regelmäßig einheizt. „Das ist auch etwas, das uns ärgert, dass das mutwillig beschädigt wird.“ Insbesondere am Wochenende sei die runde Terrasse um das Haus von Kindern und Jugendlichen besetzt – eigentlich eine Sitzecke für Kleinkinder.

„Die Hinterlassenschaften bleiben dann liegen – obwohl Papierkörbe vorhanden sind“, sagt auch er. Obwohl der Bauhof dort oft kontrolliere und Glascontainer für Leergut an der Brücke über die Döllnitz stehen, blieben auch dort oft Essens- und Getränkereste liegen. „Wir haben nichts dagegen, dass sie sich dort aufhalten und ihren Spaß haben, aber dann sollen sie wenigstens ihren Müll mitnehmen.“

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schleppdach dient als Kletterwandersatz

Immer wieder erleide auch das Backhaus am Schleppdach Schaden, bestimmt einmal aller zwei Monate, sagt Brink. Weil es so niedrig sei, werde daran heraufgeklettert. „Letztens hatten sie uns den Dachfirst sogar geklaut.“ Ob das in dem Fall Jugendliche waren oder jemand an den besonders alten Dachfirsten interessiert war, wisse er nicht.

„Da fehlte genau der erste. Die Firma Keilwagen hat ihn uns ersetzt. Wir sind ihnen sehr dankbar, dass sie uns immer wieder helfen das zu reparieren.“ Allerdings sagt Brink auch, in unbegrenzter Menge sei historisches Baumaterial wie so ein Abschlussstück nicht mehr zu finden. Inzwischen mussten schon aus dem unteren Schleppdachbereich Steine nach oben versetzt werden, um Verluste zu kaschieren. Wer es weiß, sehe die Farbunterschiede: „Unten ist es jetzt rot und oben schwarz.“

„Zugucken können wir auch nicht länger“

Doch wie dem Vandalismus Einhalt gebieten? Der Stadt Schäden immer nur nachträglich zu melden, hält Harry Beck nicht für die Lösung. „Ich weiß, dass da schwer heranzukommen ist. Aber wenn wir gar nichts machen, passiert auch nichts.“ Hoffnung setze er auf den Vereinsstammtisch, den es voraussichtlich im kommenden Monat wieder gebe. „Wenn ich die Gelegenheit habe, würde ich dort noch einmal um ein offenes Ohr bitten, dass sich alle gemeinnützigen Vereine gemeinschaftlich noch einmal ins Zeug legen.“

Er hoffe, dass auch diese sich positionieren. Vielleicht helfe aber auch nicht nur ein wacher Blick aus deren Reihen. „Vielleicht finden wir auch in der Zivilgesellschaft ein paar couragierte Leute, die das eine oder andere dem Ordnungsamt oder auch der Polizei melden, wenn sie etwas sehen oder hören. Es ist schwierig“, sagt er, „aber zugucken können wir auch nicht länger. Es macht auch keinen Spaß mehr, wenn das, was man in seiner Freizeit aufgebaut hat, dann kaputt gemacht wird.“

Von Manuel Niemann