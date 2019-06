Mügeln

Nach dem ersten Spatenstich Ende März läuft der Breitbandausbau in Mügeln auf Hochtouren: „Bei uns baut die Firma Technik 25 im Auftrag der Telekom. Sie beschäftigen sich derzeit mit dem Ausbau der Hausanschlüsse, also alles, was den Erdbau betrifft“, beschreibt Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler).

Die österreichisch-ungarische Firma lege zur Zeit lediglich das Leerrohr für die Hausanschlüsse für das Breitband-Netz. In einigen Ortsteilen wie in Schweta seien sie damit schon fast fertig. „Von dieser Seite her läuft es gut“, sagt er. Die Freileitung und den Anschluss an die Verteiler übernehme dann eine andere Firma. Laut Ausschreibung des Landratsamtes sollen die Arbeiten bis 2020 abgeschlossen sein.

Keine Vorankündigung per Post

Was etwas ungewöhnlich sei: „Sie kündigen sich bei den Hauseigentümern direkt an der Tür an“, sagt Ecke. Es werde vorab informiert, dass jemand auf sie zukomme. Daher versuche die Stadt aktuell, alle Betroffenen über ihre Kanäle zu informieren. „Der Bauleiter steht dann vor der Tür und würde gern mit ihnen besprechen, wie der Hausanschluss jeweils aussehen soll. Da fühlen sich einige überfahren.“

Er verstehe das, berichtet Ecke. Daher habe er über das Amtsblatt die Leute dazu aufgefordert, sich bereits vorab darüber Gedanken zu machen. Wer für sich schon wisse, wo das Kabel ins Haus gehen soll, komme dann nicht ins Stottern im Gespräch mit dem plötzlich auftauchenden Bauleiter.

Im Zweifelsfall im Rathaus nachfragen

Zusätzlich für Irritationen sorgte, dass die Arbeiter anfangs nichts zu ihrer Legitimation mitführten: „Die erste Zeit konnten sie nichts von der Telekom vorweisen. Ein Aufkleber am Auto und zu sagen: ’Wir kommen im Auftrag der Telekom.’, können viele erzählen.“ Einige Leute haben ihnen daher den Zutritt verweigert und im Rathaus angerufen.

„Wir versuchen, das so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen.“ Sollten dennoch Schwierigkeiten und Fragen auftreten, könnten sich Bürger an das Rathaus wenden.

Von Manuel Niemann