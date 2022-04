Mügeln erweitert Geltungsbereich der Gestaltungssatzung und lässt PV-Anlagen zu

Mügeln

Der Mügelner Stadtrat beschloss kürzlich, die neue Gestaltungssatzung für den Stadtkern öffentlich auszulegen. Was sich ändern soll und was Bauherren künftig zu beachten haben, erläutert Bauamtsleiterin Anke Groß.

Frau Groß, Mügeln hat bereits ein Sanierungsgebiet. Warum benötigt man eine neue Satzung für dieses Areal?

So wäre der Zweck der Gestaltungssatzung nicht korrekt beschrieben. Sie listet die Regeln auf, an die sich Bauherren, die Gebäude in der Innenstadt sanieren wollen, halten müssen. Das Gebiet der Stadtkernsanierung grenzt den Bereich ab, in dem für eine bestimmte Art von Baumaßnahmen Fördermöglichkeiten bestehen. Diese sind zeitlich begrenzt. Aber tatsächlich haben wir schon eine alte, aus dem Jahre 1993 stammende Gestaltungssatzung.

Anke Groß Quelle: Axel Kaminski

Seither ist viel Wasser die Dölnitz heruntergeflossen. Was ändert sich mit der neuen Satzung?

Zunächst möchte ich betonen, dass es bereits einen Anlauf zur Änderung jener Satzung gab. Wir erhielten aber damals keine Zustimmung des Regierungspräsidiums für diese Neufassung. Konkreter Anlass für den erneuten Vorstoß war eine Anfrage zur Montage einer Solaranlage auf einem Garagendach. Die bisher gültige Satzung sieht die Nutzung solcher Anlagen nicht vor.

Und was steht im Entwurf der neuen Satzung?

Als Stadtverwaltung wollen wir die Möglichkeit schaffen, erneuerbare Energien zu nutzen. Sich dem zu verweigern, wäre nicht zeitgemäß. Der Satzungsentwurf sieht dies vor, allerdings unter Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen.

Welche wären das?

Die Module müssen im Geltungsbereich der Satzung auf der Dachfläche aufliegen. So genannte aufgeständerte Anlagen wären demnach nicht zulässig. Ziel ist, dass auch die Dachlandschaft in der Altstadt ein stimmiges Bild ergibt. Dazu gehören weitere Vorschriften hinsichtlich der farblichen Gestaltung der Module und Rahmen sowie der Anordnung auf dem Dach.

Apropos Dach: In vielen Kommunen legen die Gestaltungssatzungen die Farbe der Dacheindeckung und die Form der Ziegel fest. Was ist in Mügeln geplant?

Für die Dacheindeckung, einschließlich der Dachaufbauten, sind - sofern nicht der historische Befund anderes erfordert - unglasierte rote bis rotbraune oder anthrazitfarbene Biberschwanzziegel oder andere fein strukturierte Ziegel, zum Beispiel Falzziegel oder Schiefer zu verwenden. Glänzende, zum Beispiel glasierte, Dachziegel und farblich unterschiedlich „geflämmte“ Dacheindeckungen sind nicht zulässig.

Da wir gerade über Farben sprechen: Macht die Stadt den Bauherren auch hinsichtlich der Fassadengestaltung Vorschriften?

Nur wenige. Denn hier befindet man sich schnell auf Feld des Geschmackes. Über den lässt sich bekanntlich gut streiten - oder eben nicht. Ich würde zu solchen Fragen nicht gern Entscheidungen treffen wollen. Die noch gültige Gestaltungssatzung beinhaltet tatsächlich ein Farbleitkonzept - zumindest für das Areal rund um den Markt. So etwas ist nicht mehr zeitgemäß. Vorgesehen ist in der Neufassung lediglich, Extreme zu vermeiden. Die Bauherren sollen demnach auf „hochgesättigte, intensive Farben“ verzichten.

Sie sprachen gerade vom Areal rund um den Markt als Teil des Geltungsbereiches. Wie groß ist dieser Bereich insgesamt und sind dabei Veränderungen vorgesehen?

Grob gesagt erstreckt sich das Gebiet der Gestaltungssatzung jetzt vom Busbahnhof bis zur Clara-Zetkin Straße in Ost-West-Ausdehnung. In Nord-Süd-Richtung wird es von Hack- und Gartenstraße sowie von der Döllnitz begrenzt. Der Entwurf sieht vor, den Geltungsbereich etwas aufzuweiten. Demnach wird das Areal von Schloss Ruhethal mit dazu gehören. Es steht zwar unter Denkmalschutz und unterliegt also schon einer Menge Regeln, aber die Fachbehörden haben uns ausdrücklich dazu geraten, es mit einzubeziehen. Außerdem wollen wir die aus jetziger Sicht nicht mehr nachvollziehbare Regelung beenden, wonach bei Hack-, Garten- und Clara-Zetkin-Straße nur die dem Stadtkern zugewandte Straßenseite den Vorschriften der Satzung unterliegt und die andere nicht.

Wenn die neue Satzung – wie Sie eingangs erwähnten – keine Grundlagen für die Förderung von Baumaßnahmen regelt, welchen praktischen Zweck verfolgt sie dann?

Allgemein formuliert ist es das Ansinnen, die im Geltungsbereich vorhandene Bausubstanz zu erhalten oder unter Umständen nach historischem Vorbild wiederherzustellen. Sie gestattet es aber auch, Baulücken mit modernen Inhalten zu schließen, insbesondere was die Gestaltung der Fenster und Türen betrifft.

Ohnehin birgt ja jede Regel die Möglichkeit, Ausnahmen zu beantragen. Wie groß sind ihre Sorgen, dass sich der Stadtrat künftig alleweil mit solchen Anträgen beschäftigen muss?

Die Anträge auf Ausnahmen bereiten mir die geringsten Sorgen. Das Problem ist, wenn Sanierungen angeschoben werden, ohne sich – bewusst oder unbewusst – um die Vorgaben der Satzung zu kümmern. Tatsächlich muss jemand, der außerhalb des Geltungsbereiches einer solchen Satzung agiert, niemanden um Erlaubnis bitten, wenn das Dach neu gedeckt, die Fenster ausgetauscht oder die Fassade neu gestrichen wird. Um für diese Problematik zu sensibilisieren, hat die Stadtverwaltung im Zuge des Erarbeitens der neuen Satzung alle Hauseigentümer angeschrieben und ihnen den ersten Entwurf zugesandt. Einen Teil der Anregungen und Einwände, die daraufhin eingegangen sind, haben wir in die nun zur Auslegung kommenden Fassung eingearbeitet. Die Stadträte haben dabei in mehreren Beratungen Punkt für Punkt besprochen und abgestimmt.

Wie lange liegt der Entwurf aus und wie geht es dann weiter? Müssen Landratsamt oder gar Landesdirektion zustimmen?

Der Entwurf mit dem Stand vom 24. März wird ab Montag bis zum 25. Mai öffentlich ausgelegt. Das Landratsamt mit all seinen Fachbehörden ist – ebenso wie die Hauseigentümer – bereits in der vorhergehenden Phase beteiligt worden, so dass wir von dieser Seite keine substanziellen Änderungswünsche mehr erwarten. Die bis Ende Mai eingehenden Stellungnahmen werden im Stadtrat abgewogen. Darauf folgt ein Satzungsbeschluss. Er muss dem Landratsamt angezeigt werden, bedarf aber keiner Zustimmung von Behörden, um in Kraft zu treten. Natürlich muss das Landratsamt den Inhalt der neuen ­Gestaltungssatzung kennen, weil es ja über die Bauanträge entscheidet. So lange das Sanierungsgebiet in Kraft ist, müssen sich die Bau­herren zudem eine sanierungsrechtliche Genehmigung einholen. Schön fände ich, wenn die Bauherren auf uns zukommen würden, um im Vorfeld über ihre Vorhaben zu sprechen, so dass wir miteinander mögliche Probleme ausräumen könnten.

Von Axel Kaminski