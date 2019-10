Mügeln radelt bei Städtewettbewerb auf Platz sieben

Mügeln

Die Titelverteidigung ist geplatzt, trotzdem geht Mügeln beim 16. Städtewettbewerb nicht leer aus. Nachdem der Wettstreit der Energieversorger EnviaM und Mitgas nun beendet ist, steht fest: Die Stadt belegt in diesem Jahr Platz sieben.

25 Kommunen im Rennen

25 Kommunen hatten in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen zwischen dem 1. Mai und dem 3. Oktober in die Radpedale getreten, um für gemeinnützige Projekte Kilometer zu erradeln. Rund 54.000 Euro an Preisgeldern warteten.

Die 326,3 Kilometer, mit denen Mügeln 2018 das Teilnehmerfeld dominiert hatte, waren in diesem Jahr bereits erfahren, bevor die Mügelner beim Altstadt- und Bahnhofsfest im August loslegten. Die 310,3 Kilometer, die die 144 Teilnehmer – darunter 68 Kinder – dann schafften, lagen also knapp unter der eigenen Vorjahresbestmarke.

Rund 1600 Euro für siebten Rang

Der diesjährige Gewinner Golßen toppte selbst die noch: Die brandenburgische Stadt gewann mit 352,9 Kilometern – vor Lugau im Erzgebirge (348,5 Kilometer) und Vetschau im Spreewald (330,8 Kilometer). Mügeln, das bereits zum elften Mal angetreten war, sicherte sich einen guten siebten Rang und damit immerhin 1242 Euro.

Zusätzlich fuhr Bürgermeister Johannes Ecke 400 Euro auf dem E-Bike ein, das ihm im Vorfeld zur Verfügung gestellt worden war. Das gesamte Geld werde für die Anschaffung einer aufblasbaren Landegrube, einer sogenannten „Airgym“ für die Sportgemeinschaft „ Döllnitztal“ verwendet, erklärt Envia-Pressesprecherin Cornelia Sommerfeld.

SG „ Döllnitztal “ gewinnt Teilnehmerabstimmung

Die Sportler hatten die Internetabstimmung unter den teilnehmenden Fahrern in Mügeln für sich entschieden. Insgesamt schwangen sich in diesem Jahr 3332 Teilnehmer aufs Rad, darunter 1831 Kinder. Zusammen legten sie 6884,6 Kilometer zurück.

Alle Ergebnisse und Platzierungen sind unter www.städtewettbewerb.de einsehbar.

Von Manuel Niemann