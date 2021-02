Mügeln

Mit seiner Räumtechnik und der Muskelkraft aller neun Mitarbeiter hat der städtische Bauhof die Firma Erdmann Bau am Freitag dabei unterstützt, die Schneemassen aus der Innenstadt zu räumen. Am Abzweig Döbelner Straße wurde am Morgen damit begonnen, die weißen Berge links und rechts von Dr.-Friedrichs- und Ernst-Thälmann-Straße zu verladen und mit Lkw wegzufahren. Damit die Baggerschaufel immer etwas zu greifen bekam, haben die Bauhofmitarbeiter den Schnee zur Straßenmitte geschaufelt und geschoben. Dort, wo die Schneeberge abgetragen waren, wurde sofort damit begonnen, Fußweg und Fahrbahn abzustumpfen.

Unterstützt vom städtischen Bauhof hat die Firma Erdmann Bau am Freitragmorgen damit begonnen, die Schneemassen am Rand der Mügelner Verkehrsachse Dr.-Friedrichs-/ Ernst-Thälmann-Straße zu verladen und abzutransportieren.

Von Axel Kaminski