Mügeln schafft mehr Platz für das Archiv

Mügeln

Mehr Platz in Zukunft, um Wichtiges aus der Vergangenheit aufzubewahren: Mügeln schafft sich ein weiteres Aktenlager, der Stadtrat stimmte in der vergangenen Sitzung zu, ein zweites Regalsystem anzuschaffen, dass im Zuge des zweiten Bauabschnitts bei der Rathaussanierung aufgestellt werden soll.

Mehr Platz im Archiv

„Es ist so, dass wir gesagt haben, wir machen erst einmal diesen einen Teil des Aktenregals, um zu sehen, wie weit wir damit kommen“, beschrieb Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos). Offensichtlich genügte das dem Bedarf noch nicht: Mit dem Übergang des Abwasserzweckverbands „Oberes Döllnitztal“ in die Betriebsführung durch die Veolia Wasser Deutschland seien vermehrt Akten aufgelaufen, sagte Ecke, die die Stadt archivieren müsse.

Die Veolia übernehme diese nicht, da sie dem AZV gehörten und diese nur für den vertraglich festgelegten Zeitraum die Betriebsführung übernommen habe – was danach geschehe, sei offen. Aktuell lagerten die Akten noch in Glossen, sollen nun aber zentral in Mügeln deponiert werden, daher soll das zweite Regalsystem ausgebaut werden. „Das wird dann bei uns archiviert und natürlich gibt es aus unserer Gemeinde und aus Sornzig-Ablaß verschiedene Dinge zu archivieren.“

Auftrag geht erneut nach Radebeul

Solange der Haushalt (Bericht dazu folgt) noch nicht bestätigt sei, müsse der Stadtrat es als außerplanmäßige Ausgabe beschließen. Was er auch einstimmig tat: Vier Firmen hatten Vergabeunterlagen online angefordert, nur die Firma Grohmann Registratur, Archiv, Lagersysteme aus Radebeul ein Angebot abgegeben.

Sie hatte bereits nach dem Beschluss des Hauptausschusses im Juli des vergangenen Jahres das erste Regalsystem, damals im ersten Bauabschnitt im Rathaus für rund 25.000 Euro installiert. Das zweite wird sie nun zu einem Bruttopreis von rund 11.170 Euro aufstellen. Die finanziellen Mittel dafür stehen aus den bewilligten Fördermitteln aus dem Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren zur Innenstadtsanierung zur Verfügung.

Von Manuel Niemann