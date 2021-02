Mügeln treibt Digitalisierung in den Schulen und im Rathaus voran

Mügeln

Die Pandemie wirkt als Katalysator für die Digitalisierung. Bereits ab 2019 wollten Bund und Länder mit dem DigitalPakt Schule für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Dass dort erheblicher Nachholbedarf besteht, zeigte sich ein Jahr darauf, als Corona-bedingt auf Distanzunterricht ausgewichen werden musste.

Die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben ist damit ein dringendes Projekt, das Kommunen trotz Pandemie bewerkstelligen müssen. Dazu wurde zuletzt in Sachsen die Antragsfrist für die Förderrichtlinie „Digitale Schulen“ auf September 2020 verlängert. Doch wie gestaltet sich das nun konkret?

Rund 265.000 Euro für die Mügelner Schulen

In Mügeln seien noch zum Ende des vergangenen Jahres mit Geldern aus dem Sonderprogramm Endgeräte angeschafft worden, sagt Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) auf Nachfrage.

So haben die Grundschulen Laptops und Tablets erhalten, mit denen jetzt gearbeitet werden könne. „Die uns jetzt natürlich bei diesem digitalen Zuhauselernen unwahrscheinlich helfen. Die Kinder, die so etwas nicht zuhause haben, die bekommen es mit an die Hand und erhalten es leihweise von der Schule, sodass sie da auch vorwärts kommen.“

Insgesamt stehen laut Ecke für alle drei Mügelner Schulen rund 265.000 Euro aus dem Förderprogramm zur Verfügung. „Die Schulen mussten hierfür im letzten Jahr einen Medienplan erstellen. Da ist fleißig dran gearbeitet worden und nichts stehen geblieben durch Corona.“ Danach werde jetzt umgesetzt und das Geld verteilt.

Digitale Infrastruktur wird auch bei Sanierungen beachtet

Zugleich geht die Digitalisierung in Mügeln mit anderen Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten Hand in Hand: Das zeigt sich an der Goetheschule, aber auch am Rathaus, das auch digitaler werden soll. So wurden 2020 der Westgiebel der Oberschule saniert, Fenster ausgetauscht, Malerarbeiten fanden statt und eine neue Heizung wurde eingebaut.

In diesem Jahr, so Ecke, stehe die Brandschutzsanierung an: Rettungswege, Beleuchtung und Brandmelder müssen installiert werden. Das werde verbunden mit dem Datenkabelnetz und Serveranlagen zur Digitalisierung. So soll jedes Zimmer zukünftig über einen LAN- oder W-LAN-Anschluss verfügen, sodass die Schüler mit interaktiven Tafeln, Beamer und Co arbeiten können.

Verwaltung stellt sich digitalem Wandel

Auch das Rathaus wird derzeit saniert. Die Statik, der Brandschutz, aber eben auch das Datennetz auf den neuesten Stand zu bringen ist auch hier angedacht. „Wir müssen irgendwann E-Rechnung, E-Akten und E-Government einführen“, sagt Ecke. „Es wird über kurz oder lang extrem weniger Papier im Rathaus vorhanden sein und sehr viel elektronisch gehen.“

Dafür müssten jetzt die Voraussetzungen im Haus geschaffen werden. „Da kommen wir mit dem, was jetzt da ist, nicht mehr aus.“ Angedacht ist auch, dass das digitale Angebot auch über den Rathausradius hinaus „ausstrahlt“: Freies W-LAN soll zukünftig auf dem Marktplatz für die Bürger zur Verfügung stehen.

Von Manuel Niemann