Wermsdorf/Mügeln

Anfang des Monats wurde der neue Regionalplan Leipzig-Westsachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung genehmigt. Der Plan war im Dezember von der Verbandsversammlung beschlossen worden.

Neuer Status für Wermsdorf und Mügeln

Er enthält gegenüber dem noch gültigen Plan von 2008 insbesondere für Mügeln und Wermsdorf eine gravierende Änderung. Hatte Mügeln bisher allein den Status eines Grundzentrums, so bildet die Stadt künftig mit Wermsdorf einen „grundzentralen Verbund“. Diese wurden in anderen Regionen des Planungsverbandes bereits 2008 festgelegt. „Den Ausweisungen Grundzentraler Verbünde liegt der Gedanke zugrunde, dass mit kooperativen Strukturen den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen wirksamer begegnet werden kann, da durch eine Zusammenarbeit der Konkurrenz auf engem Raum entgegengewirkt und vorhandene Potenziale wirksamer genutzt werden können“, heißt es in den Festlegungen. Chancen bestünden insbesondere bei der gemeinsamen Aufgabenbewältigung durch Kooperation, Spezialisierung oder Funktionsteilung entsprechend den Stärken und Schwächen der Partner sowie des effektiven Ressourceneinsatzes.

Absehbare Entwicklung

Diesem Ansatz haben sich nun auch Mügeln und Wermsdorf zu stellen. Das ist für beide Kommunen keine Überraschung, da der Regionalplan nicht im stillen Kämmerlein entwickelt wurde, sondern diese Entwicklung schon länger absehbar war. Deshalb können die aktuellen Planungen, auf die beide Kommunen in der Tendenz grundsätzlich positiv reagierern, nicht überraschen.

„Ein Grundzentrum muss Standards erfüllen, zum Beispiel mit Hinblick auf die Einwohnerzahl und die kommunalen

Johannes Ecke Quelle: OAZ

Dienstleistungen“, erklärt der Mügelner Johannes Ecke, parteiloser Bürgermeister der Stadt Mügeln. Es sei eine Tatsache, dass die Einwohnerzahl der Stadt zurückgehe. „So einen Verbund sehe ich als Lösung dafür, das Angebot stabil zu halten“, unterstreicht er. Ein wichtiges Anliegen sei, in diesem Rahmen das Schulnetz in seiner Dichte zu erhalten. Der Status des Grundzentrums habe zudem Auswirkungen darauf, welche Förderprogramme man in Anspruch nehmen könne. Vor allem müsse der grundzentrale Verbund mit Leben erfüllt werden. Man müsse sich darauf verständigen, was man gemeinsam erledigen wolle und in welchen Bereichen sich die Partner jeweils spezialisieren können. „Über vertragliche Regelungen dazu haben wir schon beraten“, betont Johannes Ecke.

Aufwertung für Wermsdorf

„Für unsere Gemeinde ist diese Festlegung eine regionalplanerische Aufwertung“, stellt der Wermsdorfer Bürgermeister Matthias Müller (CDU) klar.

Matthias Müller Quelle: Jana Brechlin

Und: „Für die Leute ändert sich erstmal gar nichts.“ Für Wermsdorf erhoffe er sich, dass das Schaffen von Bauplätzen nun erleichtert werde. „Der Kollege Ecke und ich habe haben einiges zusammengestellt, was wir in Vereinbarungen festhalten könnten“, schildert auch Matthias Müller den aktuellen Stand.

Beide Bürgermeister betonen, dass es zwischen Mügeln und Wermsdorf bereits vielfältige Verflechtungen gäbe und man sich als Nachbarn gut kenne. „Bei den grundzentralen Verbünden gibt es einige Negtivbeispiele. Wir wollen tunlichst vermeiden, diesen Status zu verlieren“, betont Johannes Ecke.

Von Axel Kaminski