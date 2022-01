Mügeln wählt neuen Bürgermeister – die Briefwahl wird immer gefragter

Mügeln

Am 23. Januar wird der nächste Bürgermeister gewählt. Wie auch bei der Bundestagswahl im Herbst muss man dafür nicht unbedingt in einem der sechs Wahllokale erscheinen.

Rund 500 Anträge auf Briefwahl

Ohne Angabe von Gründen kann man seine Stimme per Briefwahl abgeben. „Diese Verfahrensweise ist bei unseren Bürgern diesmal ähnlich stark gefragt wie zur Bundestagswahl“, sagt Dörte Eberhardt, Leiterin des Gemeindewahlausschusses.

An rund 500 Antragsteller habe man bisher die Wahlunterlagen verschickt. „Damit haben wir zwischen Weihnachten und Neujahr begonnen“, erläutert sie. Deshalb sei es durchaus realistisch, dass – wie bei der Wahl im Herbst – etwa 900 Mügelnerinnen und Mügelner ihre Stimme per Briefwahl abgeben werden.

Termine für Briefwahl beachten

All jene, die sich erst kurzfristig für diese Art der Stimmabgabe entscheiden, sollten zwei Termine im Hinterkopf behalten. Online können die Wahlunterlagen nur bis zum 20. Januar beantragt werden. Wer persönlich im Rathaus vorspricht, kann sie dort noch bis zum 21. Januar, 16 Uhr, erhalten. Auf jeden Fall müsse man bei der Briefwahl dafür Sorge tragen, dass die Unterlagen bis spätestens zum Wahltag, 18 Uhr im Rathaus eingegangen sind. Sie sollten also nicht am 22. Januar in einen Briefkasten der Post eingeworfen werden.

Natürlich ist es auch möglich, den ausgefüllten amtlichen Stimmzettel im amtlichen Stimmzettelumschlag verpackt sowie in den amtlichen Wahlbriefumschlag gesteckt im Rathaus abzugeben. Wer diese Unterlagen im Rathaus persönlich beantragt, hat auch die Möglichkeit, dort seine Stimme abzugeben, ohne die Unterlagen mit nach Hause zu nehmen.

Von Axel Kaminski