Mügeln

Eine Ende der Arbeiten auf der Bahnhofstraße ist in Sicht: Die ausführende Firma Höptner Straßen- und Tiefbau mit Sitz Terpitz versieht sie aktuell mit einer Asphaltdecke.

Um die Einschränkungen für die Anwohner und anliegenden Firmen so gering wie möglich zu halten, macht sie dies in zwei Zügen.

Arbeiten beginnen am Mittwoch

„Vom Mittwoch bis zum Freitag wird im ersten Bauabschnitt Asphalt gefahren: Vom Bahnübergang bis zur ersten Einfahrt der RHG“, erklärt Bauamtsleiterin Karin Uhde. Die Einfahrt von Richtung Schweta sei in der Zeit nutzbar wie bisher.

Montag und Dienstag ist der erste Bauabschnitt dann befahrbar, die RHG ist dann aus Richtung der Mügelner Innenstadt erreichbar.

Anwohner können Parkplätze zum Ausweichen nutzen

Die Anwohner des ersten Bauabschnitts können während der Bauarbeiten ihre Autos am Netto-Markt abstellen. Wen der zweite Bauabschnitt betrifft, der Montag und Dienstag gebaut wird, kann in der Zeit laut Uhde den neuen Parkplatz am Bahnhof nutzen.

Er ist erreichbar über die Rampe der Döllnitzbahn hinter dem Verwaltungsgebäude. Sie betont, dort langsam zu fahren und dass dort nur Platz für Pkw ist.

Danach ist die RHG von beiden Seiten zu erreichen, „aber da der Gehweg noch gebaut werden muss, wird die Vollsperrung noch nicht aufgehoben“, sagt Bauamtsleiterin Uhde.

Von nie