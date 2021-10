Mügelner Bankenzentrum auf Jubiläumskurs

Mügeln

Mit der Einweihung der 47. Themenbank gehen den Mügelnern noch längst nicht die Ideen aus. Zur Übergabe der Lutherradbank am Plattenweg zwischen Glossen, Pommlitz und Remsa sagte Bernd Brink, Kopf des federführenden Stadtmarketingvereins, es sei kein Problem, in absehbarer Zeit die Bänke Nummer 48, 49 und 50 in Angriff zu nehmen. Es gebe da durchaus Wünsche, Anregungen und Zuarbeiten. Diese müssten jedoch in eine ansprechende Form gebracht werden, was nicht von heute auf morgen geschehen könne.

Eng arbeitet der Verein mit dem eigens gegründeten „Bankenaufsichtsrat“ zusammen, zu dem neben dem Heimatvereinsvorsitzenden Andreas Lobe auch der Designer Matthias Dittmann gehört. Zusammen mit regionalen Handwerkern versucht er, aus jeder Bank etwas besonderes zu machen. Das hat durchaus schon das ein oder andere Unikat hervor gebracht. So steht am Busbahnhof in Mügeln etwa eine massive, 300 Kilogramm schwere Bank aus Beton. Die zerstört und klaut so schnell niemand. „Nichts desto trotz haben wir schon das ein oder andere Mal mit Vandalismus und Schmierereien zu tun gehabt – am Anger beispielsweise“, räumt Bernd Brink ein. Im großen und ganzen werde die Initiative jedoch geschätzt.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welchen Namen und Standort die Jubiläumsbank Nummer 50 haben wird, steht im Moment noch nicht fest. Designer Matthias Dittmann gab indes einen Einblick in das Spektrum dessen, was möglich ist und an ihn herangetragen wird. Natürlich gebe es zu gewissen Sachverhalten bisweilen gleich mehrere Vorschläge. Wenn man sich für einen entschieden hat, fliegen die anderen aber nicht in den Papierkorb. „Das Thema lässt viel Raum für Assoziationen“. In der Schublade liegt zum Beispiel das Konzept für eine reine Lutherbank – samt Standort. Es ist aber noch nicht ausgereift.

Andere Vorschläge sind dagegen einmalig, bedürfen aber spezieller Voraussetzungen. Die noch nicht umgesetzte Wasserbank etwa. „Sie soll in einem Gewässer stehen, die Bank als solche trocken über Wasser, als „Landeplatz“ für Wassergeflügel. Die Befestigung dagegen unter Wasser, im Boden verankert, so dass der Eindruck einer schwimmenden Bank entsteht“, nennt er den Kniff.

Von Christian Kunze