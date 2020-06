Trotz Corona wird es im Mügelner Bankenzentrum 2020 keinen Stillstand geben. Am Bahnhof, in Crellenhain und Kemmlitz sowie in Schweta sind neue Vorhaben geplant. Darüber informierte der „Bankenaufsichtsrat“ die Vorstandsmitglieder des Stadtmarketingvereins „Meine Bischofsstadt Mügeln“.