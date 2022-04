Mügeln

Knapp zwei Wochen nach deren Ankunft in der Stadt besuchte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) gestern die ersten in Mügeln untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine. Sein Anliegen war, sich vorzustellen und zu ergründen, welche Hilfe diese Familie baucht und was die Stadt leisten kann.

Gespräche über Smartphone-App

„Zwei Mal klopfen, einmal wischen“, erklärt ihm zunächst ASB-Mitarbeiterin Sandra Pinnau die Funktionsweise der Übersetzungs-App, die auf ihrem Handy installiert ist. Mitarbeiter, die fließend ukrainisch oder gar russisch sprechen würden, gibt es in dieser Einrichtung nicht – von einem ausgebildeten Dolmetscher ganz zu schweigen. „Es ist einfach nur schwierig“, lautet Johannes Eckes Fazit zu dieser Art der Kommunikation und zu deren Ergebnissen.

Es bleibt die Hoffnung, dass die moderne Technik brauchbare und korrekte Ergebnisse liefert. Und die besagen, dass Anastasia Schkolarenko und ihre Angehörigen nicht allzu lange in Mügeln bleiben wollen.

Vier Generationen auf der Flucht

Insgesamt sind fünf Familienmitglieder in Mügeln gestrandet – oder in hier sicherem Hafen angekommen. Die 30-jährige Frau aus der Nähe von Kiew war mit Tochter Arina (7 Jahre), Sohn Nikita (1), Mutter Natalja (49) und Großmutter Alla (81) unterwegs. Ihren Mann musste sie ebenso wie ihren Vater in der Heimat, im Krieg zurücklassen.

Johannes Ecke spricht von Möglichkeiten. Arina könnte in Mügeln zur Schule gehen, für Nikita ließe sich ein Platz in einer Kita finden, damit die junge Frau den Rücken frei hätte für einen Deutsch-Kurs. Den wünscht sie sich offenbar sehr. Johannes Ecke nennt zwei Firmen in der Region, die ihr Interesse daran, Flüchtlinge – auch ohne Deutschkenntnisse – einzustellen, schon bekundet hätten. Und eine Wohnung könnte man in der Stadt sicher auch finden.

Leipzig im Mittelpunkt der Pläne

Doch die Frauen haben andere Pläne. Es bleibt offen, ob es Verwandte oder Bekannte der jungen Frau oder ihrer Mutter sind, die schon in oder bei Leipzig leben. In deren Nähe wolle man sich niederlassen: in Taucha oder Schkeuditz. Es gäbe da sogar ein Jobangebot.

„Wir wollen nichts in die Wege leiten, was in einigen Tagen überflüssig ist“, betont Johannes Ecke. Die Angebote zur Kinderbetreuung stehen und er werde sich mit den Bürgermeistern von Taucha und Schkeuditz in Verbindung setzen, um zu erfahren, ob man Anastasia Schkolarenko und ihren Angehörigen dort eine Wohnung anbieten könne. Dafür bedankt sich die 30-Jährige via App. Falls das funktioniere, so lässt sie Sandra Pinnau wissen, werde man sie auf jeden Fall vermissen und sie besuchen kommen.

Bürgermeister verspricht weiteren Besuch

So sah es zunächst nicht aus. „Schock“ war wohl das erste, was die ASB-Mitarbeiterin zu hören bekam, als die Ukrainer in Mügeln ankommen. Sie konnten nicht fassen, dass sie hier aus dem Bus steigen sollten, der die Geflüchteten, die zuvor in einem Leipziger Hotel untergebracht waren, in ihr nächstes „Zuhause“ brachte.

Bürgermeister Johanes Ecke verspricht beim Aufbruch, dieser Tage nochmal wiederzukommen – mit jemandem, der russsich spricht. Dann könne man die Fragen, Wünsche und Möglichkeiten gezielter besprechen.

In seinen Altbau, für den seit dem Anbau an das Pflegeheim eine neue Nutzung gesucht wird, könnte der ASB 27 Geflüchtete aufnehmen. „Die Herausforderung, dass wir hier keine Dolmetscher haben und in Mügeln keine Deutsch-Kurse angeboten werden, bleiben aber bestehen“, betont Sandra Pinnau. Nach Ostern erwarte man hier weitere Neuankömmlinge.

Von Axel Kaminski