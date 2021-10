Mügeln

Mitte vergangener Woche machte sich Bernd Brink vom Stadtmarketingverein doch ein wenig Sorgen wegen einiger Prozente Niederschlagswahrscheinlichkeit, die ihm die Wetter-App anzeigte. Man wird doch beim Erntedankfest hoffentlich keinen Regen bekommen…

Bekam man nicht. Und das nahezu makellose Feiertagswetter verlockte ofenbar nicht allzu viele Mügelner dazu, am Wochenende zu verreisen oder eine Grillfete im Garten zu veranstalten. Zumindest waren so viele Gäste zum Erntedankfest auf dem Anger, dass Musiker und Turner auf voll besetzte Biertischgarnituren blicken konnten – wenn sie dafür Zeit hatten. Die Händler, die von Naturprodukten über Gartenkeramik und Honig bis hin zu Wildprodukten ein breites und zum Anlass passendes Sortiment boten, konnten zumindest nicht über Schaulustige klagen.

Stark nachgefragte Backware

Ob die Festbesucher von ihrem Geld neben Kaffee, Kuchen, Eis oder Federweißer noch Mitbringsel vom Festsplatz mit nach Hause nahmen, stand auf einem anderen Blatt. Der Stadtmarketingverein als Organisator des Festes hatte als Verkäufer jedenfalls keinen Grund zu klagen. Das Angerbrot war 15 Uhr ausverkauft.

Keramik aus Börln beim Erntefest in Mügeln Quelle: Axel Kaminski

„Wir hatten 100 Stück gebacken und ab 12 Uhr schubweise angeboten“, erklärte Werner Jedrzejewski. Erstmals habe er am Donnerstagmorgen den Ofen angeheizt, damit am Sonnabend, zwischen 8.30 und 15.30 Uhr zunächst neun Kuchen gebacken werden konnten. Am Feiertag habe er auch ab 9 Uhr wieder am Backofen gestanden, um ihn auf die richtige Temperatur zu bringen. Und nach drei Stunden hatten alle Brote ihre Käufer gefunden.

Angerbrot-Premiere für Neu-Mügelnerin

Zum Beispiel Annegret Winzer. Es ist das erste Angerbrot, das sie gekauft hat. Sie wohnt allerdings erst seit Mai in Mügeln. „Wir haben das Backhaus bei einem Spaziergang gesehen und da wollten wir natürlich mal sehen, was hier angeboten wird“, sagte sie. Natürlich sollte das Brot noch gestern gekosten werden. Griebenfett habe man jedenfalls im Haus.

Annegret Winzer sichert sich eines der letzten Angerbrote. Quelle: Axel Kaminski

Während die Klötitzer Dreschflegelgruppe viele anerkennende Blicke für die Vorführung ihrer historischen Arbeitstechnik erntete, gehörte dieser Stand sicher nicht zu den Mitmachangeboten. Um unfallfrei mit mehreren Leuten an den Dreschflegeln zu arbeiten, bedarf es einer gewissen Übung. Mitmachen konnte man an einigen anderen Stellen auf dem Anger: eher passiv beim Kinderschminken oder etwas aktiver beim Basteln am Stand der Ökostation Naundorf und mit finanziellem und körperlichem Einsatz beim vom Heimatverein Mogelin ausgerichteten Hufeisen-Zielwerfen.

Stechen beim Hufeisenwerfen erforferlich

Knapp für Teilnehmer zählt der Heimatverein beim Hufeisen-Zielwerfen. Quelle: Axel Kaminski

Hier erwies sich Colin Dommer als einer der wichtigsten Förderer des Vereines. „Auf das Bier kommt es mir nicht an“, unterstrich der Mügelner mit Blick auf den Herbstbock und das Schwarzbier aus Nerchau, das für die Sieger bereitstand. Aber einen Spitzenplatz hätte er schon gern gehabt und nahm mehr als zehn Mal die drei Wurf in Angriff. Tatsächlich schaffte er dann auch jene 200 von maximal 300 möglichen Punkten, die zuvor vier andere Starter – unter ihnen Bürgermeister Johannes Ecke – erreicht hatten. Sie traten am Ende des Wettbewerbes zum Stechen an, in dem Roland Hirth die ruhigsten Hände und das sicherste Auge hatte. Bei den Damen konnte Ute Burkhardt den Siegerpreis in Empfang nehmen.

Andere Besucher, wie Hanna Seefeld, waren wegen der Gemütlichkeit auf dem Anger. „Mal wieder die Kemmlitzer Blasmusikanten erleben, das ist einfach schön“, sagte sie. Und außerdem treffe man hier viele Bekannte und könne so nochmal zusammen den Sonnenschein genießen.

Zur Galerie Treffpunkt und Festmeile ist der Mügelner Anger zum Erntedankfest. Der Stadtmarketingverein als Organisator hatte dazu mehrere Vereine, Einrichtungen und Gewerbetreibende als Partner ins Boot geholt.

Zur Galerie Treffpunkt und Festmeile ist der Mügelner Anger zum Erntedankfest. Der Stadtmarketingverein als Organisator hatte dazu mehrere Vereine, Einrichtungen und Gewerbetreibende als Partner ins Boot geholt.

Von Axel Kaminski