Mügelner Feuerwehrleute nehmen Training wieder auf

Mügeln

Aufatmen – auch bei der Feuerwehr, selbst wenn das unter einem Atemschutzgerät etwas schwerer fällt. Die gesunkenen Inzidenzwerte sorgen auch hier für Lockerungen, auch wenn noch nicht wieder Normalität herrscht, sagt Mügelns Stadtwehrleiter Ingo Fischer. So konnten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln nun nach langer Zeit ihre erste Belastungsübung unter Atemschutzmasken absolvieren, wenn auch nicht wie gewohnt auf einer speziellen Strecke.

Mit 20 Kilo Schutzausrüstung Treppen steigen

Die normale Atemschutzstrecke, wo ein aufgewärmter Parcours wartet mit verschiedenen Wegen, aber auch Sackgassen, ist wegen der Pandemie noch ausgesetzt. Körperlich und geistig anstrengend soll er sein. Stattdessen hieß es, direkt vor Ort mit den 15 bis 20 Kilo Schutzausrüstung zu gehen, kriechen, in den Turm des Feuerwehrgerätehauses heraufsteigen oder auch Wasserkanister schleppen.

Lehrgänge sind ausgefallen

Bei der abgespeckten Form, die jetzt wieder möglich war, musste der mit 18 Jahren jüngste in der Gruppe noch Beobachter sein: „Die Untersuchung dafür habe ich, aber wegen der Pandemie gibt es keine Lehrgänge“, sagte Dustin Müller.

Übung unter Atemschutz bei der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln Quelle: Manuel Niemann

Der Angriffstrupp mit Atemschutz sind die Feuerwehrleute, die an vorderster Front sind, als erste nähern sie sich dem Feuer. Dafür werden sie ärztlich auf ihre Lungenfunktion getestet, jährlich gibt es die Belastungsübungen. „Es können wieder welche gemacht werden, aber in kleineren Gruppen und mit entsprechendem Abstand“, konnte Stadtwehrleiter Ingo Fischer dem als Schreiber abbestellten Jüngsten Mut machen.

Neue Dienstanweisung für Kameraden

Lockerungen auch hier, auch wenn Ingo Fischer die nächste Dienstanweisung – seit dem 12. Juni gibt es die fünfte – nun so formuliert hat, dass sie mehrere Inzidenzen einschließt. Zuvor waren die Dienste so nicht möglich, die Kameraden sahen sich fast nur zu den Einsätzen. „Beim ersten Lockdown war es komplett ausgesetzt“, sagt Fischer. In kleinen Gruppen zu maximal acht Mann konnten sich die 40 Aktiven dann treffen, das Training fand nur auf Abstand statt. Seine letzte Schulung habe er selbst im vorigen Jahr gehabt.

Die Kameraden in Mügeln zu Beginn des Trainings. Quelle: Manuel Niemann

Jüngeren Helfern fehlt Routine

„Dann waren wir nur draußen, obwohl unser Schulungsraum eigentlich gut ausgerüstet ist, wir haben eine Lüftung, wo ständig Luftaustausch stattfindet – in zwei Stufen sogar.“ Mit acht, neun Leuten sollte das kein Problem sein, trotzdem kam die Anweisung, Lehrgänge abzuschließen und erst einmal keine neuen zu beginnen. „Den jungen Kameraden fehlt da vor allem etwas“, sagt er, die Älteren hätten über die Jahre ihre Routine erworben, den Jüngeren fehle dies. Das fange schon bei der Bedienung der Digitalfunkgeräte, inzwischen „ein kleiner Computer“, an. Zwar konnten Schulungen online stattfinden, um etwa über den Arbeitsschutz zu informieren, aber eine App ersetzt noch keine Praxis.

Mit Maske im Einsatz

„Wir hatten grundsätzlich Maskenpflicht auf den Autos“, zunächst – weil es noch keine anderen gab – mit selbst genähtem, dann medizinischem Mund-Nasen-Schutz. Außerdem wurden die Sitzplätze reduziert, mit einem Trupp weniger wurde ausgerückt. „Wir saßen so auf den Autos, dass relativ viel Abstand war.“ Nicht wie sonst wie die Heringe. Wer da war, fuhr mit, wer zu viel war, musste wieder absteigen. „Beziehungsweise durfte gar nicht erst aufsteigen.“ Im Notfall musste das Fahrzeug eben zurück und die restlichen einsammeln.

Hoffnung auf Impfung

Ansonsten habe sich am Unfallort wenig geändert, Infektionshandschuhe gab es bereits davor, der Mund-Nasen-Schutz kam jetzt eben noch dazu. Zwar gab es einzelne Kameraden, die positiv getestet wurden, aber keine Ausbreitung in der Feuerwehr an sich. „Wir sind kein Hotspot.“ Mittlerweile konnte auch bereits wer wollte, geimpft werden. „Wir sind jetzt froh, dass die Dienste wieder anfangen konnten“, sagt Fischer. Die Jahreshauptversammlung im Januar lag auf Eis. Ob das Jubiläum 2023 – die Feuerwehr gibt es dann 150 Jahre – stattfinden kann, ist offen. Ein Ausschuss zur Planung einer großen Feier musste erst einmal warten. „Ich hoffe, dass bis dahin alle geimpft sind.“

Trauer unter Corona: Die Traditionsfahne der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln musste die Kameraden ersetzen. Quelle: privat

Trauerbegleitung nur symbolisch möglich

Auch an anderer Stelle veränderte die Pandemie das Miteinander – das Sterben unter Corona war auch ohne direkte Betroffene anders: „Voriges Jahr hatten wir drei Todesfälle in der Alters- und Ehrenabteilung. Und da war die Trauerbegleitung natürlich schwierig“, beschreibt der Stadtwehrleiter. Statt wie sonst, das Ehrengeleit von möglichst vielen zu geben, musste eine Traditionsfahne diese stellvertretend ersetzen – weil die Gastzahl auf Trauerfeiern eben begrenzt war.

Von Manuel Niemann