Mügelner Geoportal erreicht im ersten Jahr 2000 Gäste

Mügeln

Seit dem 23. August ist das Geoportal Bahnhof Mügeln „ Erlebniswelt Kaolin“ erst geöffnet, daher lässt sich noch keine richtige Jahresbilanz ziehen. Trotzdem hat die OAZ bei Kerstin Helbig, verantwortlich in Mügeln für Kultur und Tourismus, nachgehakt, wie das Besucher- und Informationszentrum mit seiner multimedial aufbereiteten Ausstellung zur „weißen Erde“ Kaolin bislang angenommen wurde.

Helbig, die sich momentan noch zum Georanger für den Geopark Porphyrland ausbilden lässt, konnte 2000 Besucher im Bahnhofsgebäude begrüßen. Noch bis Juni läuft ihre Ausbildung, mit der sie ihr Wissen erweitern möchte.

Bildungsangebote ausgebaut

„In der letzten Öffnungswoche ist nicht mehr so viel passiert. Ich hatte da nur noch eine Besuchergruppe und Absprachen mit Lehrern für dieses Jahr“, sagt sie. Für 2020 habe sie bereits viele Anmeldungen von Schulen und Reisegruppen entgegen genommen. Neben dem in den Herbstferien Getesteten für Hort- und Grundschulkinder hat Helbig nun auch ein Programm zum Thema Berg- und Tagebau, bei dem die Kinder im Außenbereich eine Schatzsuche veranstalten.

Für eine elfte Klasse habe sie hingegen etwas zu Rohstoffkunde gemacht. Auch das ist noch ausbaufähig: „Wenn die Größeren kommen, kann ich ja nicht Vulkane bauen und malen.“ Vorstellbar sei, dass sie diese künftig mittels Satellitennavigation GPS auf Schnipseljagd schickt. Vor allem Schulen aus Oschatz, Riesa und Mügeln nutzen das Bildungsangebot bisher oder haben sich bei ihr angemeldet.

Internetpräsenz erweitert

Auch werbetechnisch sei es vorwärts gegangen, um das Angebot für (Rad-)Touristen, Reisegruppen und Schulklassen bekannt zu machen. „Es wird auf jeden Fall noch einen Film geben, der ist geplant für unser Geoportal und ein Imagefilm für den Geopark Porphyrland, in dem die einzelnen Portale vorgestellt werden und die Erdgeschichte mit den beiden Supervulkanen.“ Deren Ausbrüche prägten das Gebiet des Geoparks zwischen dem Rochlitzer Berg, den Hohburger Bergen, dem Collm, dem Kirchbruch Beucha und entlang der Mulde.

Wie sich dort das Mügelner Kaolinrevier einfügt, darüber informiert das Geoportal mit neuen Flyern und im Internet. Dort hat es nicht mehr nur auf der Stadtseite und Mügelns Facebook-Auftritt eine feste Adresse: Neben der Internetseite https://geoportal-bahnhof-muegeln.business.site/ bespielt Helbig jetzt auch noch Instagram und Twitter, um digital für das Portal zu werben.

Kaolinroute in Mügeln und Steingarten in Sornzig

Doch auch analog wird sich in diesem Jahr in Mügeln etwas verändern: Hinweistafeln werden im Stadtgebiet an unterschiedlichen Standorten den einstigen Weg des Kaolins nachvollziehen lassen: „Da kommen Infotafeln hin zum Thema Industriegeschichte und Kaolinabbau.“

Ziel dieses Wanderwegs ist der Aussichtspunkt, der sich an der Kaolinbank befindet, die der Stadtmarketingverein im Juli 2019 einweihte. Ebenfalls mit Infoschildern bestückt wird ein Steingarten in Sornzig: Größere Steinbrocken sind dort am Eingang des Klosters zu sehen, die die Rohstoffe der Region zeigen.

Geopark wird Autobahnattraktion

Neben diesen lokalen Hinweisen gibt es auch überregionale: „Im Zusammenhang mit dem Geopark werden auch noch zwei Autobahnschilder aufgestellt“, verrät sie. Aber da dies der Geopark trage, sei noch offen, wo genau an der A 14 künftig auf das „Steinreich in Sachsen“ hingewiesen wird. „Wir sollen erst einmal Entwürfe einreichen.“ Geplant ist auch eine gemeinsame geotouristische Karte, „wo alle Geoportale, alle Wege und alle Geotope mit drauf sind.“

Bislang finden vor allem Besucher von außerhalb wie etwa reisende Fachgruppen den Weg nach Mügeln. Spannend werde es für sie, wenn Leute kommen, die im Bahnhofsgebäude einmal gewohnt haben. Daneben, sagt Helbig, habe sie öfter Anfragen von Menschen, die ihr Kaolin und andere Gesteine anbieten. „Ansonsten sind die Besucher entweder die Bahner oder die, die in der Kaolinherstellung gearbeitet haben sowie deren Familien und alte Mügelner.“

Gute Zusammenarbeit mit Döllnitzbahn

Sehr gut laufe bisher die Zusammenarbeit mit der Döllnitzbahn: „Wenn sie ihre Flyer zu besonderen Anlässen machen, sind wir auch mit drauf.“ Die Aktionen, die zu besonderen Fahrtagen wie etwa zu Ostern, Pfingsten, zur Bahndammwanderung des Heimatvereins oder Halloween stattfinden, werden so fortgeführt.

„Das sind meist Feiertage, aber da machen wir auch auf und halten uns an die Fahrzeiten der Bahn.“ Anders als im vergangenen, ersten Geoportal-Jahr werde 2020 auch zu den Glühweinfahrten geöffnet: „Ich hatte jetzt so viele Nachfragen zwischen den Feiertagen, da können wir keine Betriebsferien machen.“

Von Manuel Niemann