Mügelner Geoportal im Aufwind nach Corona-Zwangspause

Das neue Jahr und damit das erste, das das Geoportal volle zwölf Monate bestreiten soll, begann kritisch: Statt mit der Multimediaausstellung und neuen Angeboten durchzustarten, musste durch den Corona-Ausbruch die Handbremse angezogen werden.

Trotzdem blickt Kerstin Helbig in der „ Erlebniswelt Kaolin“ optimistisch auf die Besucherzahlen. Denn nach der Wiederöffnung Anfang Mai folgten mit Christi Himmelfahrt und dem Pfingstwochenende gleich zwei Gelegenheiten für die Menschen, die wiedergewonnene Freiheit für einen Besuch zu nutzen.

220 Gäste zahlten seitdem, um die Ausstellung rund um die „weiße Erde“ zu erkunden. 500 weitere schauten vorbei, um sich über touristische Ziele zu informieren, die ausgestellten Fotos anzusehen oder einen Happen zu essen.

Zwei neue Familientouren in und um Mügeln

„Gruppenführungen machen wir jetzt auch wieder, natürlich müssen wir die dafür ein bisschen teilen“, beschreibt Helbig. Im Wechsel geht es dann mit ihrem neuen Mitstreiter Joachim Köhler (der anders als zuletzt geschrieben erst 59 Jahre alt ist) durch die obere und untere Etage. „Zusätzlich zu dem Kinderprogrammen hier im Geoportal habe ich auch noch zwei Führungen entwickelt“, sagt Helbig.

Die „Stadtralley“ oder die „Naturforscher“ richten sich an Familien mit Kindern und können zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen. Gruppen von 15 bis 25 Personen sind möglich, allerdings ist eine Voranmeldung erforderlich.

Während die „Stadtralley“ quer durch Mügeln dem „Weg zum Kaolin“ bis zum Ursprung an den Tagebau folgt, sind die „Naturforscher“ dem Naturerlebnispfad in Kemmlitz auf der Spur.

Viele Veranstaltungen im September

Das Kinderprogramm spielt auch im September eine Rolle, der für das Geoportal viele Veranstaltungen bringt. Gleich in der ersten Woche finden vom 3. bis 6. September die Tage der Industriekultur statt. Am Wochenende darauf (12. und 13. September), folgt der Tag des offenen Denkmals und das Bahnhofsfest, wofür der Heimatverein die Eröffnung einer Sonderausstellung plant, um Besucher vom Bahnhof in die Stadt zu locken.

Das Geoportal begleitet am 20. September auch den Tag des Geotops gesondert, bei dem die erwähnten Führungen für 5 Euro pro Person gebucht werden können. Bis Ende September ist mindestens auch noch die Fotoausstellung von Ulli Brückl zum „Wilden Robert“ zu sehen.

Was im Geoportal passiert, darüber wird mit einer neuen Rubrik im Amtsblatt informiert. Weil die Druckversion auch im Geoportal ausgegeben wird, finden laut Kerstin Helbig auch ein paar Mügelner mehr den Weg dafür dorthin.

