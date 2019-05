Mügeln

Derzeit ist der Innenausbau im alten Empfangsgebäude des Mügelner Bahnhofes, das am 24. August seine Pforten als Geoportal öffnen wird, in vollem Gange. Neben den Malern sind Fliesen- und Fußbodenleger vor Ort. Sie richten die Ausstellungsräume auf den beiden Etagen so weit her, dass in Kürze die Exponate und die Technik für die multimedialen Präsentationen angeliefert werden können. Derweil nimmt der Messebauer, der die dazu erforderlichen Einbauten anfertigt, schon Maß.

Arbeit gibt es auch noch an der Außenhaut des Gebäudes. Die Mitarbeiter der TWT Sörnewitz stellen hier die alte Putzquaderung wieder her. Das strahlende Weiß am größten Teil der Fassade erstrahlt hier nur übergangsweise. Es ist der Farbton des Feinputzes, mit dem die Kanten modelliert werden. Wie die Fassade tatsächlich aussehen wird, lässt sich allerdings schon an einigen Stellen erkennen.

Zur Galerie Zum Stadtfest im August soll das Geoportal eröffnet werden. Der Innenausbau läuft auf Hochtouren und außen bekommt die Fassade ihre endgültige Gestalt.

Am 29. Juni wird sich das Geoportal bei einem „Tag der offenen Baustelle“ erstmals den Besuchern präsentieren. Sie können dann schon einen ersten Blick darauf werfen, was aus dem alten Bahnhof geworden ist.

Von Axel Kaminski