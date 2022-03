Mügelner Gottfried Münch posthum mit Ausstellung im Museum gewürdigt

Mügeln

Wer erkennt sich – oder andere – wieder? Die neue Ausstellung im Heimatmuseum Mügeln lädt Besucher zum Entdecken ein. Dutzende Fotografien geben Einblick in das Schaffen des Mügelner Fotografen Gottfried Münch (1929-2020).

Zu seinen Lebzeiten geplant, pandemiebedingt verschoben, zeigt die Schau einen Querschnitt – gerettet aus fünf blauen Säcken nach der Auflösung seiner Wohnung. Die letzten Monate seines Lebens verbrachte er in einem Leipziger Pflegeheim. Aufnahmen des Arbeitslebens der DDR, von Veranstaltungen – oft im Auftrag der Leipziger Volkszeitung – aber auch Porträts, Familienfeiern und Landschaften gehören dazu. Lediglich den intimsten Teil, die Aktfotografie, habe man ausgespart, so Museumschef Andreas Lobe.

„Hier lebt ein Stück Mügeln wieder auf“, so Bürgermeister Johannes Ecke über die Ausstellung. Durch seine Pressefotos sei der gelernte Schlosser im gesamten Verbreitungsgebiet der Oschatzer Ausgabe bekannt. Seinem Credo blieb der Autodidakt stets treu. „Das Bild entsteht nicht in der Kamera, sondern im Kopf. Du musst die Augen aufhalten“ – diesen Satz prägte der in Sornzig Geborene.

Fotograf Gottfried Münch Quelle: Christian Kunze

Das sprach sich schnell rum. „Er war der erste, der Hochzeitspaare in Farbe fotografierte. Da konnte er sich bald vor Anfragen kaum retten“, weiß Mügelns ehemalige Mügelner Standesbeamtin Lilo König. „Er war unser Haus-und Hoffotograf, auch wenn wir ihn nie selbst buchten“.

Neben seiner Heimat dokumentierte Münch auch Urlaube an der Ostsee oder das Treiben beim Dresdner Dixielandfestival. „Da sind wir zwar immer gemeinsam hin- und auch wieder zusammen zurückgefahren“, erinnert sich Weggefährte Reiner Müller aus Oschatz. „Aber zwischendurch habe ich ihn kaum zu Gesicht bekommen, er war ja immer auf der Suche nach Motiven“, schiebt er lachend nach.

Von Christian Kunze