Mügelner Grundschüler nach positiven Corona-Tests in Quarantäne

Mügeln

Am Dienstagabend haben Konstanze Hartmann und ihre Kollegen den Telefonhörer kaum aus der Hand gelegt. Die Leiterin der Grundschule „Tintenklecks“ in Altmügeln musste nach zwei positiven Coronatests zahlreiche Eltern darüber informieren, dass ihre Kinder nicht mehr zum Unterricht kommen dürfen. Das nordsächsische Gesundheitsamt hatte eine Quarantäne für drei Klassen angeordnet.

Nachdem bei drei Personen Symptome aufgetreten waren, wurden Tests durchgeführt, die schließlich eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigten. „Wir haben uns sofort mit dem Gesundheitsamt beraten, das mich dann beauftragt hat, die Klasse 1 sowie die Klassen 2 b und 3 b in Quarantäne zu versetzen“, berichtet Konstanze Hartmann.

Zunächst nur einige Klassen in Quarantäne

Gestern war sie zunächst noch froh, dass für die übrigen Klassen der Unterricht ganz normal weiterlaufen sollte. Am Nachmittag kam dann vom Landratsamt Nordsachsen die Nachricht, dass die gesamte Schule unter Quarantäne gestellt wird. „Nachdem ein Kind und zwei Lehrer positiv waren, sollten drei Klassen in Quarantäne gehen“, erklärte die amtierende Leiterin des Gesundheitsamtes Dr. Steffi Melz.

Alle sollen getestet werden

Da aber mehrere Schüler Erkältungssymptome hätten und der Raum Mügeln/ Oschatz derzeit am stärksten vom Infektionsgeschehen betroffen sei, habe das Gesundheitsamt entschieden, ab Mittwoch die gesamte Schule unter Quarantäne zu stellen. Diese Regelung gelte vorerst bis zum 20. November, heißt es aus der Behörde. Unter Beachtung der möglichen Inkubationszeit solle dann am Montag auch komplett getestet werden. Betroffen sind insgesamt 124 Personen, darunter 111 Schüler, zehn Lehrer und drei weitere Beschäftigte.

Kinder wiederholt betroffen

Schulleiterin Konstanze Hartmann hofft indes, dass die Quarantäne mit der angeordneten Frist dann ausgestanden ist. „Mir tut das für alle Kinder leid, aber für die Mädchen und Jungen in der 2. Klasse besonders. Sie waren, gerade Erstklässler, im Frühjahr von der Schulschließung betroffen und dürfen nun wieder nicht zum Unterricht“, bedauert sie.

Lernstoff über Internetseite

Den Lernstoff für alle Klassen stellt das Team vom „Tintenklecks“ über die Internetseite der Schule zur Verfügung. Die technischen Voraussetzungen dafür seien da und auch von den Eltern gebe es gute Rückmeldungen dazu. „Wer darauf nicht zugreifen kann, für den kopieren wir Arbeitsblätter und stecken das Material in den Briefkasten. Jedes Kind wird erreicht“, unterstreicht die Schulleiterin. Darüber hinaus übt sich Konstanze Hartmann in Zuversicht: „Die Situation findet niemand von uns schön, aber wir geben alle unser Bestes und ich hoffe, dass wir so gut wie möglich durch diese Zeit kommen.“

Eltern teilweise doppelt belastet

Ein Lob gelte den Eltern der Mügelner Grundschüler, die überwiegend sehr verständnisvoll auf die Situation reagiert hätten – auch wenn manche Familien bereits von der kürzlich angeordneten Quarantäne in der Kindertagesstätte betroffen waren. „Da sind die Eltern doppelt belastet, das verlangt allen viel ab.“ Auf Fragen und Ängste, die jetzt womöglich bei den Grundschülern entstehen, versuche man, einfühlsam einzugehen. „Die Kinder sind mittlerweile sehr für die Situation sensibilisiert“, hat Schulleiterin Konstanze Hartmann beobachtet.

Personalplanung ist mitunter schwierig

Träger der Einrichtung ist die Stadt Mügeln und Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) steht in diesen Tagen regelmäßig in Kontakt mit den Leiterinnen von Schulen und Kitas. Ecke, der wiederholt mit Anordnungen zur Quarantäne im Stadtgebiet konfrontiert ist, nannte die Personalplanung in den Betreuungseinrichtungen derzeit eine große Herausforderung. „Normalerweise würden bei Engpässen, etwa wenn Kolleginnen krank sind, Mitarbeiter auch zwischen den Einrichtungen wechseln. Während Corona wollen wir das natürlich lieber vermeiden – das ist aber mitunter ein Kraftakt“, sagte der Bürgermeister.

Von Jana Brechlin