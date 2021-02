Mügelner Grundschule startet Präsenzunterricht

Mügeln

Mit besonderer Aufmerksamkeit wurde am Montag der Schulstart an der Grundschule „Tintenklecks“ in Altmügeln betrachtet. Stellvertretend für alle Grundschulen im Freistaat schaffte es die Einrichtung sogar ins Morgenmagazin der ARD. Grund dafür ist der sächsische Vorstoß, die Schulen für Erst- bis Viertklässler nicht erst am 1. März, sondern schon in dieser Woche zu öffnen.

Quarantäne verlängerte Schließzeit

Dabei fiel die Pause für Kinder und Erwachsene in Altmügeln unterm Strich bisher schon länger aus als anderswo, denn der „Tintenklecks“ wurde bereits Mitte November unter Quarantäne gestellt. Damals hatten zunächst drei Personen von Symptomen berichtet und folgende Tests ergaben eine Corona-Infektion. Wenige Tage darauf wurden sämtliche Mädchen und Jungen sowie Beschäftigte der Grundschule getestet – insgesamt 130 Personen. Dabei wurden weitere 57 Infektionen festgestellt und die Quarantäne umgehend bis Ende November verlängert.

Bisher im Homeschooling-Modus

„Unsere Kinder haben also schon mehr gemeinsamen Unterricht verpasst als Schüler, die damals noch normal in ihren Klassen waren“, machte Schulleiterin Konstanze Hartmann zum Auftakt deutlich. Auch für die Erst- bis Viertklässler der Grundschule galt bisher Homeschooling: Aufgaben wurden über die Internetseite der Schule verteilt und überprüft. „Trotzdem ist es natürlich sehr schön, dass wir jetzt wieder im Schulhaus unterrichten können“, meint Konstanze Hartmann.

Schnelltests für Lehrerschaft

Für sie und ihre Kolleginnen begann der Montag mit Coronatests und einem kollektiven Aufatmen: „Alle negativ“. Und auch wenn der Freistaat die Schulbesuchspflicht weiter ausgesetzt hat – Grundschüler müssen also nicht in den Unterricht, machen davon in Mügeln keine Familien Gebrauch.

Alle Familie nutzen Möglichkeit

„Bei uns sind alle Kinder wieder da“, berichtet die Schulleiterin. Insgesamt 112 Mädchen und Jungen kommen jetzt also wieder täglich in ihre Klassenzimmer. Und da sollen sie auch vorwiegend bleiben. „Wir setzen natürlich alle Hygieneregeln um, die Klassenleiter übernehmen den meisten Unterricht und wir konzentrieren uns auf die Kernfächer“, beschreibt sie.

Zeit zum Ankommen

Einig sei man sich, dass den Kindern Zeit zum Ankommen in der Situation gegeben werden soll. „Die brauchen wir auch, um herauszufinden, welchen Lernstand alle haben“, begründet die Schulleiterin. Am Mittwoch gibt es dann für alle Mädchen und Jungen die Halbjahresinformation. Das habe man nicht gleich am ersten Tag gemacht, sondern wolle die Zeugnisse in Ruhe überreichen. „Die Kinder haben schließlich viel geleistet in diesem Schuljahr.“

Ein bisschen Faschingsgefühl

Obwohl bei den Allermeisten die Freunde über das Wiedersehen in der Klasse groß ist, soll den „Tintenklecksen“ in Altmügeln der Neustart noch zusätzlich versüßt werden: „Für Dienstag sind Pfannkuchen für alle bestellt“, verrät Konstanze Hartmann. Eine Faschingsparty werde es dieses Jahr pandemiebedingt nicht geben, aber die typische Nascherei solle dennoch für ein wenig Karnevalsgefühl sorgen, hofft sie.

Hoffnung auf Schule ohne Unterbrechung

Hoffnungsvoll schauen die Beschäftigten der städtischen Grundschule auf die nächsten Wochen. Man wünsche sich einfach normalen Unterricht und dass eine Situation wie im November nicht noch einmal vorkommt. „Wir wollen gerne ohne weitere Unterbrechung mit der Schule fortfahren“, beschreibt die Leiterin. Das sei auch Wunsch von Eltern und Kindern, die in den vergangenen Monaten alle versucht haben, beim Homeschooling das Beste aus der Situation zu machen.

Von Jana Brechlin