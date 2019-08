Mügeln

Natur- und Umweltschutz ist eine Herzensangelegenheit, weil es um unsere Zukunft geht. Es ist eine Auseinandersetzung mit den globalen, wirtschaftlichen Wachstumsinteressen der Menschheit einerseits und dem Erhalt nachhaltiger, ökologischer Existenzbedingungen andererseits. Umso bemerkenswerter ist es, dass eine Gruppe in Mügeln auch nach 20 Jahren stets weiter ihren Weg im Sinne des Natur- und Umweltschutzes geht.

Na gut, eigentlich ist es bereits 21 Jahre her, dass im Stadtcafé Mügeln die Gründungsversammlung des Natur- und Umweltvereins stattfand. Schon vorher haben die späteren Mitglieder nicht die Hände in den Schoß gelegt. Und eigentlich fing alles sogar noch einmal zehn Jahre früher an. Im Jahr 1983 kam der Vorsitzende des Vereins, Harry Beck, als Geologe nach Kemmlitz. „Ich hatte schon immer einen starken Bezug zur Natur. Vielleicht lag das daran, dass ich in der wunderschönen Rhön geboren wurde.“ Schnell fand er unter seinen Arbeitskollegen Gleichgesinnte.

Große Betriebe in Mügeln

So wurde im damaligen Kulturbund die Fachgruppe „Mineralogie“ gegründet, Vorträge und Exkursionen wurden organisiert. Noch Jahre später kamen immer weitere Mitstreiter hinzu und es wurde ebenfalls im Kulturbund eine Arbeitsgemeinschaft „Stadtökologie“ gegründet. „In Mügeln gab es damals mehrere große Betriebe: Das Silikatrohstoffkombinat, das Chemiewerk Bad Köstritz, die Varia, die Molkerei, die ISZ, das Volksgut und andere. Wenn man mit offenen Augen durch und um die Stadt ging, konnte man wahrnehmen, dass die Schadstoffe in der Luft, in den Gewässern und im Boden zunehmen. Bachläufe wurden begradigt, Wiesen und Äcker melioriert, Gülle in wahnsinnigen Mengen auf den landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht. Das war der Anlass, weshalb ich einen Brief an die erwähnten Firmen verfasste und zumindest teilweise auf Verständnis traf. So plante unser kleiner Kreis von Umweltaktivisten Betriebsbesichtigungen und nahm die technologischen Prozessabläufe mit Hilfe von Betriebsangehörigen unter die Lupe. Wir wollten nicht nur besichtigen, sondern auch etwas bewegen!“ Und das taten sie auch.

So begann mit der Bepflanzung des Grauschwitzbaches eine bis in die Gegenwart andauernde, umfassende Begrünung der ausgeräumten Landschaft um Mügeln. „Wir erkannten ziemlich schnell, dass bei unseren Plänen, die ökologischen Missstände zu beseitigen, uns personelle und materielle Grenzen gesetzt waren. Deshalb suchten wir nach Unterstützern. Unsere Kinder waren damals zwischen acht und zehn Jahre alt und was lag da näher, als den Nachwuchs in unsere Pläne einzubeziehen? Schließlich ging es um die Zukunft unserer Kinder. Am Ende hatten wir sogar ganze Schulklassen an unserer Seite“, erinnert sich Harry Beck.

Winterlinde als Zeichen für den Frieden

Es gab verschiedenste Aktionen, die zahlenmäßig nicht erfasst, aber sichtbar in der Landschaft wurden. Pflanzaktionen am Grauschwitzbach, am Grünen Weg, am Laichenweg, am Lehmberg und weitere. Baumpflanzungen mit historischem Stellenwert sind zu nennen: Am Tag der Einheit wurde auf dem Schulplatz eine Eiche gepflanzt. Mit der Besiegelung der Erdgasversorgung der Stadt Mügeln durch die damalige GVL wurde Anfang der 90er Jahre die so genannte Erdgasbuche am Mühlplatz in den Boden gebracht. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Öko-Gruppe im Jahr 1999 wurde im Garten der Altmügelner Kirche eine Linde gepflanzt und zur Jahrtausendwende fanden sich zahlreiche Mügelner auf dem Anger ein, um dabei zuzusehen, als eine Winterlinde als Zeichen für ein friedvolles neues Jahrtausend gepflanzt wurde.

Im Kreuzgrund, in Nachbarschaft des Naturschutzgebietes, wurde eine Streuobstwiese gepachtet und der Bestand gerettet und die Natur konnte sich weiterhin frei entfalten. Eine solche Fläche beinhaltet auch Verantwortung. Baumschnitt im Winter, Mahd im Sommer und Ernte im Spätsommer. Der alte Baumbestand wurde durch alte Obstsorten ergänzt. Daraus entstand Apfelsaft aus eigener Ernte. Nistkästen für Singvögel wurden in der Streuobstwiese und im Stadtgebiet am Anger und auf dem Bahnhofsgelände angebracht und werden regelmäßig kontrolliert und gesäubert.

Exkursionen

Gemeinsame Exkursionen wie zum Beispiel die Frühjahrswanderungen im Kreuzgrund, im Leubener Holz, in der Kranichau, im Presseler Heidewald und Moorgebiet werden auch gemeinsam durchgeführt. Es ging mit dem Schlauchboot die Elbe hinunter und mit dem Fahrrad auf dem Elberadweg entlang. Interessant war ebenso die Exkursion nach Torgau zum Biberhof und Amphibientour in einem ehemaligen Kaolinwerk in Kemmlitz.

Um sich auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren und auf verschiedene Schwerpunkte aufmerksam zu machen, werden Vorträge unter anderem zur Müllvermeidung, Energieberatung, alternative Energiegewinnung, Wald und Tiere sowie einige weitere gehalten. „Diese Vorträge sind für uns so wichtig, weil sie die Bevölkerung für Natur- und Umweltschutz sensibilisieren sollen. Auch bei kommunalpolitischen Ereignissen haben wir versucht, unseren Einfluss geltend zu machen“, so der Vorsitzende. Dabei gab es nicht nur Freunde.

Einsatz der Natur- und Umweltgruppe Mügeln Quelle: privat

Bei größeren öffentlichen Veranstaltungen sind Mitglieder der Natur- und Umweltgruppe Mügeln oft dabei. So wie bei der Landesgartenschau in Oschatz im Jahr 2006. „Der Verein hat sich in zweifacher Hinsicht in der LAGO eingebracht. Zum ersten beim Weidenprojekt am Rosensee. Wer die Gartenschau besucht hat, dem ist mit Sicherheit unser großes Weidentipi, das Labyrinth und der bunte Schmetterling aufgefallen. Zum zweiten, die Polonaise“, erinnert der Vorsitzende. Mitglied Klaus Fischer hatte es sich zum Ziel gemacht, zur Landesgartenschau die längste Polonaise um den Rosensee im O-Schatz-Park, die es sogar zu einem Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde schaffte, auf die Beine zu stellen. „Wir waren in der Vorbereitung ein großes Team. Um so viele Leute zum Mitmachen zu motivieren, hatten wir die verschiedensten Vereine angesprochen. 1380 Leute sind dabei zusammengekommen“, berichtet Klaus Fischer. Die Idee war eine singende Sternenwanderung um den Rosensee.

Storchenrettung in Mügeln

Ein großes und erfolgreiches Vorhaben startete 1998, als die Störche seit langem wieder einen Brutversuch in Mügeln starteten. Das Problem war jedoch, dass diese dies auf einer noch in Betrieb stehenden Esse der Gärtnerei probierten. Daher mussten diese Versuche verhindert werden, da es zu gefährlich war. Man versuchte mit Nisthilfen die Störche zu einem stillgelegten Betrieb zu locken. Nach zwei Jahren gelang das Unterfangen. Seit dem sind hier jedes Jahr Störche zu sehen und können seit 2016 sogar live im Storchen-TV beobachtet werden. „Wir hatten schon ein paar Rettungsaktionen. Ein Storch ist bei seinen ersten Flugversuchen im Schornstein gelandet. Zwei Tage steckte er wahrscheinlich dort fest. Rund drei Stunden hat es gedauert, bis wir den Schornstein unten aufgehämmert hatten und den Storch befreien konnten. Wir haben ihn wieder aufgepäppelt und in die Freiheit entlassen“, erinnert sich Mügelns Storchenbeauftragter und Mitglied der Natur- und Umweltgruppe, Bernhard Sommer.

Radwegeinitiative

Noch viele weitere Aktionen gibt es von der Natur- und Umweltgruppe Mügeln zu berichten. Aktuell beteiligen sie sich aktiv bei der Radweginitiative an der S31 bei Naundorf. „Wir hatten damals, gemeinsam mit dem Verein Grüne Welle, eine Stellungnahme zu dem geplanten Ausbau, die Umweltverträglichkeit und den Vorschlag, einen begleitenden Radweg mit anzulegen, eingebracht. Dies wurde jedoch von den Behörden abgelehnt. So kam es tatsächlich zwischenzeitlich zu mehreren Unfällen, woraufhin die Radweginitiative gegründet wurde, um zumindest die Radfahrer zu schützen. Wir wollen die neuerliche Planung und Bauausführung nun bis zur Fertigstellung begleiten und dazu benötigen wir auch weiterhin die Unterstützung der Mügelner Bevölkerung bei unseren öffentlichen Aktionen“, sagt Harry Beck. Zudem strebt der Verein an, Blühwiesen auf kommunalen Flächen zu realisieren. Hinzu kommen die stetig anfallenden Arbeiten.

Auch wenn das Jubiläum zu 20 Jahre Natur- und Umweltschutz noch nicht ausgiebig gefeiert werden konnte, heißt aufgeschoben nicht gleich aufgehoben. So ist für 2020 eine nachgeholte Jubiläumsfeier mit Vorträgen und alles rund um den Umweltschutz angedacht. Denn auch in Zukunft sollen noch viele Aktionen stattfinden, um das Umweltbewusstsein der Bevölkerung aufzuwecken. „Es geht schließlich um die Zukunft unseres blauen Planeten und dessen natürlichen „Inventares‘.“

Von Kristin Engel