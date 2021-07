Mügelner Heimatverein lädt zum Wandern in die Region um Oschatz ein

Mügeln

Ob zu Fuß oder auf dem Rad: Der Mügelner Heimatverein sorgt bei seinen Wanderungen für Bewegung, um zeitgleich Land und Geschichte zu erkunden. So geht es am kommenden Sonntag auf dem Elbe-Mulde-Radweg über Striesa und Collm nach Wermsdorf und anschließend durch das Döllnitztal zurück nach Mügeln. Dort startet die diesjährige Fahrradtour des Vereins um 9 Uhr erstmals mit einer Etappe, die mit der Döllnitzbahn zurückgelegt wird.

Unter anderem für den Transport wird von den Teilnehmenden daher ein Startgeld von sieben Euro erhoben, Kinder bis 14 Jahre fahren ermäßigt für fünf Euro. Wer sich 9.50 Uhr am Oschatzer Bahnhof der Radtour anschließt, zahlt einen Euro, Kinder 50 Cent. Zu beachten ist die Mundschutzpflicht während der Bahnfahrt und Helmpflicht für Kinder auf dem Rad. Zudem werden Kontaktdaten erhoben, bevor sich die Gruppe auf die circa 32 Kilometer lange Fahrt begibt.

Wanderanleitung auch per Text

Wer am Sonntag keine Zeit hat, dem bietet das neue gelbe Heft des Vereins Abhilfe: Nummer 16 der „Kleinen Mügelner Schriften- und Mitteilungsreihe“ ist kürzlich erschienen. Der Titel „Industriegeschichte erleben. Auf den Spuren der Kaolingewinnung im Kemmlitz-Börtewitzer Revier“ deutet es an, gefolgt werden kann diesen Spuren nicht nur im Text, den Günter Schwerdtner zusammengestellt hat.

Der folgt kurz der Geschichte des Abbaus von Tonerden und keramischen Rohstoffen in der Region – von der Jungsteinzeit vor 5500 Jahren über die Entdeckung von Kaolin um Kemmlitz in Zusammenhang mit der 1770 gegründeten Fayence- und Steingutmanufaktur in Hubertusburg bis zum Abbau im industriellen Maßstab für die Geschirr- und Elektroporzellan-Herstellung.

Corona-Auszeit produktiv genutzt

„Die Corona-Zeit war ein bisschen inaktiv in puncto Vereinstätigkeit und mein ganzes Arbeitsleben war ja in Kemmlitz“, beschreibt der Geologe Günter Schwerdtner, wie es zur Heftidee kam. Mit historischen Fotos und Karten begibt sich seine Leserschaft so mit ihm auf eine Reise durch das „Land der Weißen Erde“, die – der Clou des Hefts – dann mit dem dritten Teil auch Realität werden kann.

Zu Fuß auf 16 Kilometern oder per Rad auf 30 Kilometern sind zwei Wanderungen beschrieben, mit denen sich Leserinnen und Leser direkt auf den Weg machen können, um zu erkunden, wie der Kaolinabbau die Landschaft geprägt hat. Zu beziehen ist das Heft über den Heimatverein Mogelin im Heimatmuseum, außerdem wird es im Mügelner „Tintenpott“ und „Grünen Laden“ angeboten.

Von Manuel Niemann