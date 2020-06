Mügelner Jungstörche: Lenny, Veta, Marlon und Erna starten bald in die weite Welt

Mügeln

„Die Spannung steigt!“, einmal mehr war es an Andreas Lobe das Losglück entscheiden zu lassen, wie die vier Mügelner Storchenjungen zukünftig heißen sollen. Aufgrund der Coronapandemie musste er in diesem Jahr auf Vorschläge zurückgreifen, die die Kinder in Neusornzig im Vorjahr abgegeben hatten.

Mit den Namen, die gezogen wurden, erhielten Lenny (CV 44), Veta (CV 43), Marlon (CV 42) und Erna (CV 41) zugleich eine Ringnummer, die sie bei Sichtungen als echte Mügelner zu erkennen gibt.

Storchenjunge sind gut genährt

Die Oschatzer Feuerwehr war dafür mit ihrer Drehleiter am frühen Freitagnachmittag ausgerückt. Sie sorgte dafür, dass Hans-Jürgen Höhne und Gunter Schwerdtner vom Heimatverein die Jungtiere aus dem Nest auf dem alten Schornstein der Varia Color in eine Kiste heben konnten, um sie sanft zum Beringen auf den Boden schweben zu lassen.

Die OAZ war mit Kamera und Drohne beim Beringen der Mügelner Jungstörche dabei. Ein relativ kurzer Eingriff, der es möglich macht, die Storchenpopulation nachzuverfolgen.

Der Mügelner Storchenbeauftragte Bernhard Sommer musterte sie dort, und war sichtlich zufrieden: „Sie sind alle sehr gut gefüttert, alle gleich groß“, beschrieb er. Die Nahrungsgrundlage für die Störche sei in diesem Jahr gut gewesen, was auch darauf zurückzuführen sei, dass Landwirte wie die Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln Blühstreifen angelegt hatten, lobte er.

Da schwebten die Elterntiere bereits wieder über den Köpfen der Zaungäste der jährlichen Zeremonie. Ein exklusiver Blick, da vermutlich ein Kabelschaden derzeit dafür sorgt, dass Internetnutzer vor ihren Bildschirmen am Storchen-TV außen vor sind.

Lenny, Veta, Marlon und Erna sind fast gleich groß. Quelle: Manuel Niemann

Abriss der alten Varia ab Montag

Für die Zuschauer aus Mügeln war es auch eine der letzten Gelegenheiten, das alte Fabrikgebäude hinter dem sich der Schornstein an der Döbelner Straße erhebt, noch einmal zu betrachten. Montagfrüh werde dessen Abriss nun beginnen, so Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler).

Die Vorzeichen dafür sind bereits zu sehen: Neben einem großen Bagger steht Sand dafür bereit, der noch auf der Straße verteilt werde. „Wegen der Splitter – wenn wirklich noch etwas runterfällt, dass es nicht streut“, beschrieb Ecke, der dem Beringen ebenfalls beiwohnte.

Nach einem gerichtlich verhängten Baustopp vor zwei Wochen – just vor einer ersten Anlaufberatung – soll die Ruine nun stürzen, weil sie Menschen gefährdet. Letzte Gelegenheit also, um das Varia-Logo und die alte Uhr am Giebel noch einmal aus der Nähe zu betrachten. Ob sich von dem geschichtsträchtigen Ort etwas erhalten lässt, wird sich vermutlich erst zeigen, wenn es in Trümmern liegt.

Kinderstube neben einer Ruine: Das Storchennest liegt direkt neben der abrissreifen Varia. Quelle: Sven Bartsch

Störche stehen unter Beobachtung

Der Storchenbeauftragte Bernhard Sommer wird auch den Abriss der Varia zusammen mit zwei Ornithologen beobachten. Der könne nur dann erfolgen, wenn die Elterntiere auf Futtersuche unterwegs seien. In den Futterpausen müssten die Maschinen ruhen.

„Wenn sie wieder wegfliegen, können sie weiter machen“, beschreibt er. Wenn es kritisch werde und die Altvögel lange Zeit nicht zurückkehrten, müssten die Arbeiten ganz abgebrochen werden – bis die Störche im Juli/ August ausfliegen, sagte er.

Von Manuel Niemann