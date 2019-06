Mügeln

„Sie sehen gesund aus“, sagte Mügelns Storchenbeauftragter Bernhard Sommer. Die fünf Mügelner Jungstörche lagen regungslos auf einer Decke. Sie stellten sich tot, ein Reflex, der sich Akinese nennt. Behutsam hatten Sommer, Hans-Jürgen Höhne und Gunter Schwerdtner sie aus dem Korb genommen.

Per Arbeitsbühne waren sie in dem Korb vom Horst auf dem alten Schornstein der Varia Color heruntergeschwebt. Der elfjährigen Emily Blaschke oblag es nun, einen Namen für den kleinsten Storch zu ziehen: „CK 25 Lina“, hielt Andreas Lobe, der Heimatvereinsvorsitzende, fest. Es folgten: Fritz, Amelie, Poldi und Olga.

Rekord-Storchenjahr in Mügeln

46 Jungstörche wurden seit Anfang der 2000er Jahre in Mügeln ausgebrütet. Gleich fünf Störche – wie diesmal – seien ein Rekord. „Ich glaube, in Sachsen hat keiner fünf. Das ist einmalig“, meinte Sommer. Das, obwohl ein Dürrejahr hinter der Region liege.

Neben dem Beinahe-Absturz des Nests in der vergangenen Woche, hatten die Jungen bislang noch eine Attacke zu überstehen: „Am 9. Mai wurde der Horst von Nilgänsen bedroht, die auf das Nest wollten. Aber das haben sie nicht geschafft“, beschrieb er.

Abflug nicht vor Ende Juli, Anfang August

Die ersten Flugversuche haben die Jungstörche noch nicht unternommen. Die Tiere bräuchten circa 56 Tage, um flügge zu werden. „Das dauert noch bis Ende Juli, Anfang August, erst dann fliegen sie aus.“

Unterstützt wurde der Heimatverein Mogelin in diesem Jahr von der Leipziger Mateco-Niederlassung und deren Mitarbeiter Martin Kracht. „Das ist mein mir zugeteiltes Fahrzeug. Wenn es von den Aufträgen her passt, habe ich es meist mit zuhause in Mügeln“, sagte er. Sein Arbeitgeber stellte es kostenlos zu Verfügung, um ans Nest zu gelangen.

40 Jahre ehrenamtlicher Beringer

Ebenfalls wieder vor Ort war Steffen Müller aus Colditz. Er konnte die Tiere dieses Mal nicht selbst beringen, das musste sein Vater übernehmen. „Ich mache das dieses Jahr genau 40 Jahre“, erzählte er. Eine Autoimmunkrankheit zwinge ihn nun aufzuhören: Durch sie habe er kein Gefühl mehr in der Hand.

Einen Nachfolger habe er noch nicht, auch weil er für alle seine Auslagen selbst aufkomme, um die Störche für die Kontrollwarte auf Hiddensee zu kennzeichnen: „Ich mache alles umsonst seit 40 Jahren. Vor zwei Jahren habe ich eine Urkunde gekriegt von unserem Minister und eine Bockwurst.“

