Mügeln

Zur Jahreshauptversammlung am Sonnabend legte die Leitung der Mügelner Feuerwehr Rechenschaft über die Arbeit im vergangenen Jahr ab. Die Kameradinnen waren 64 Mal im Einsatz, davon bei 19 Bränden. Allein dabei leisteten sie 888 Stunden. In Ausbildungslehrgängen des Landkreises und an der Landesfeuerwehrschule kamen weitere 907 Stunden hinzu.

Auf der Tagesordnung stand auch die Neuwahl der Wehrleitung. Sowohl Norman Wolf als Wehrleiter als auch seine Stellvertreter hatten sich Gegenkandidaten zu stellen. Die 38 anwesenden Stimmberechtigten und zwölf Briefwähler gaben 49 Stimmen für Norman Wolf ab. Auch Ingo Fischer als 1. Stellvertreter für Einsatz und Ausbildung sowie David Tritschel als 2. Stellvertreter für Technik wurden von den Kameraden im Amt bestätigt.

Die Nachfolge des nicht wieder angetretenen Jugendwehrleiters Mike Lippmann tritt René Loth an, der einziger Kandidat für dieses Amt war. Er wurde in offener Wahl einstimmig gewählt. Neu im Amt ist auch Rico Müller als Leiter des Innendienstes.

Von Axel Kaminski