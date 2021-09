Mügelner Kantorei feiert 450 Jahre mit Festkonzert

Mügeln

ln diesem Jahr feiert die Mügelner Kantorei ihren 450-jährigen Geburtstag. Als eine der ältesten Kantoreien in Sachsen kann sie auf eine ereignisreiche und schöne Zeit des gemeinsamen Musizierens zurücksehen.

Nur wenig Gelegenheit für Proben

Aber es sind schlechte Zeiten, um ein solches Jubiläum mit einem Chor vorzubereiten. Einmal haben wir uns vor den Sommerferien draußen getroffen, um unsere Stimmen wieder in Gang zu setzen und auch nach der Ferienzeit waren drei Proben natürlich nicht genug, um ein Festprogramm einzustudieren. Da mir als Kantorin dies schon seit einiger Zeit klar war, mussten andere Geschütze aufgefahren werden.

Kantaten aus Archiv werden aufgeführt

Und so kommen am 19. September zu unserem Konzert anlässlich dieses Festes Kantaten zu Gehör, die aus dem Mügelner Kantoreiarchiv stammen. Dieses Archiv, welches erst vor reichlich 100 Jahren wiederentdeckt wurde und zur 425-Jahrfeier besonders gewürdigt wurde, enthält noch viele Schätze der Art, wie wir sie aufführen werden. Die vier Kantaten aus dem 18. Jahrhunderts stammen zum Teil von unbekannten Komponisten, zwei sind von Johann Theodor Römhildt.

Vortrag in kleinster Besetzung

In zwei Kantaten erklingen vierstimmige Chorkompositionen, die aber von vier Solisten gesungen werden. Eine Kantate ist für Sopran-Solo, eine für Alt-Solo mit kleinem Orchester. Dies ist die kleinste Besetzung, mit der man diese Stücke aufführen kann: Sopran- Alt- Tenor- und Basssolist, zwei Violinen, eine Bratsche, eine Oboe, eine Querflöte, ein Cello und eine Kleinorgel.

Wissenschaftler steuert Noten bei

Allerdings wäre die ganze Angelegenheit nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige Hilfe aus Dresden von Dr. Michael Heinemann, der als Musikwissenschaftler schon lange an dem Archiv gearbeitet hat und uns nun die Noten für die Kantaten zur Verfügung gestellt hat. Trotzdem ist die Kantorei anwesend, es soll eine kleine Überraschung geben. Das Konzert findet in der Johanneskirche in Mügeln statt, es beginnt 17 Uhr am Sonntag, dem 19. September. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten. Die Zuhörer müssen in Abständen sitzen, eine Maske ist beim Hinein- und Hinausgehen zu tragen. Hier eine herzliche Einladung an alle, die den Mügelner Schätzen ihr Interesse entgegen bringen möchten.

Von Sigrid Schiel