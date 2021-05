Mügelner Kantorei wird 450 Jahre alt

Mügeln

Ich habe mich jetzt mit der langen Geschichte der Kantorei Mügeln auseinandergesetzt. Was ich dabei erfahren habe, ist wirklich interessant“, sagt Sigrid Schiel. Sie ist selbst seit 2016 Kantorin in Mügeln und um die gesamte Geschichte der Kantorei nachzuschlagen, ist nun der richtige Augenblick. Denn die Kantorei feiert in diesem Jahr ihr 450-jähriges Jubiläum.

Es war eine Ehre, dabei zu sein

„Im Bericht steht, dass es der Osterdienstag war, an dem man die Kontoreigesellschaft mit Georgius Gerlach als Kantor gründete. Dies fand in der Knabenschule statt“, erzählt Sigrid Schiel. „Schon das drückt viel aus: Es handelte sich dabei nicht um einen Chor, sondern um eine Gesellschaft. So gab es damals auch ganz viele Satzungen, die man später auch übernommen hat. Es gab auch vorher bereits einen Chor. Eine singende Bruderschaft, ‚corporus christi‘. Doch dann kam die Reformation dazwischen. Die Sänger fanden sich danach nur zum Teil wieder zusammen. Die Mügelner Kantoreigesellschaft bestand nicht nur aus aktiven Sängern. Es gab viele Leute, die mitwirkten. Diese mussten sich in die Gesellschaft einkaufen. Es war eine Ehre, dabei zu sein.“

Sigrid Schiel mit der Liste der Kantoren in Mügeln. Quelle: Kristin Engel

Besonders viele Informationen gab es über Feste und Ausspeisungen, die zum Teil über drei Tage gingen. Es wurde bei Beerdigungen oder Hochzeiten unterstützt. „Bier spielte eine ganz große Rolle. Überall ist zu lesen, wo es wie viel Bier gab. Es wurde aber auch an die gedacht, die krank oder schwanger waren. Damals gab es zudem jede dritte Woche eine Probe. Das ist heute anders. Aber anscheinend war die Musik in der damaligen Kantoreigesellschaft nur ein Teil ihrer Aktivitäten. Die Gesellschaft nahm auch richtig Geld ein. Zum Beispiel musste Strafe gezahlt werden, wenn jemand nicht zur Probe erschien. Auch ein edles Leichentuch, Zinngeschirr oder Notenblätter wurden gegen Geld verliehen. Viele andere Sachen, die heute gar nicht dazu gehören, waren damals selbstverständlich“, so die heutige Kantorin.

1826 gab es nur noch vier aktive Sänger

In der Kantorei Mügeln gab es im Laufe der Jahre Höhen und Tiefen. Die Schrecken der Kriege zogen meist an Mügeln vorbei, so dass auch in solchen Zeiten der Armut trotz allem Feste stattfanden. Andererseits gab es auch Jahre – wie 1826 –, als es in der Kantorei nur noch vier aktive Sänger gab. Später jedoch wurde im Chor sogar achtstimmig gesungen. Sigrid Schiel: „Bei so vielen Sängern wurde dann sicher auch öfter geprobt als nur alle drei Wochen. Wir proben heute einmal in der Woche. Früher waren sicher einige Stücke Standard und wurden immer wieder gesungen. Das ist heute nicht so. Ich brauche immer Abwechslung und etwas Neues. Bei uns gibt es auch mal Lieder aus anderen Ländern oder neue Lieder, die zur Gitarre gesungen werden. Doch die Welt war damals anders.“ Aber genau wie damals werden auch heute kirchliche Feste und andere Höhepunkte mit ausgestattet. So soll – in welcher Form auch immer, dass ist aufgrund der aktuellen Situation noch nicht absehbar – am 19. September ein Konzert anlässlich des 450-jährigen Bestehens stattfinden.

Vielleicht wird an diesem Tag auch an die 400-Jahr-Feier gedacht. Auch diese wurde damals groß gefeiert. Im selben Atemzug wurden die neue Orgel eingeweiht und der Messias aufgeführt. Zu dieser Zeit war noch Johann Rudolf Kantor in Mügeln.

Ein weiterer Höhepunkt der 450-jährigen Geschichte der Kantorei ist die Wiederentdeckung des Kantoreiarchivs. So hatte der damals neue Kantor Alexander Maximilian Weber es sich zur Aufgabe gemacht, einen lebendigen Gemeindegesang zu ermöglichen. Doch vielmehr war es sein größter Verdienst, die umfangreichen Altbestände des Mügelner Kantoreiarchivs sicherzustellen.

Im Kirchturm auf alte Notenblätter gestoßen

„An einem Tag während der Pfingstferien des Jahres 1907 hatte ich die Absicht, den Turm zu besteigen“, schrieb Alexander Maximilian Weber später seine Erlebnisse nieder. „Am Ende des Laufganges, der über das Deckengewölbe der Kirche führte, geriet ich in eine offenstehende Turmstube. Mit Staunen gewahrte ich dort am Boden liegend hohe Stöße von schweinsledernen Bänden und Manuskripten. Trotzdem auf dem zu oberst liegenden Büchern reichlich Ziegel- und Kalkstaub lagerte, trotzdem eine ganze Schicht toter Fliegen und Motten in Spinnweben verstrickt lag, trotzdem Fledermäuse dem Aufenthalt einen gruseligen Anstrich gaben, warf ich einen Blick in einige Bände: Noten, nichts als Noten! Warum waren die beim Amtsantritt nicht übergeben worden? Unterstanden sie überhaupt einer Kontrolle? Wusste man überhaupt von ihrem Vorhandensein in Mügeln?“ Um die 700 Notenblätter tauchten damals wieder auf. Ein wahrhafter Höhepunkt in der Geschichte der Kantorei.

Hoffen auf das Konzert zur 450-Jahr-Feier

Nun ist Sigrid Schiel Kontorin in Mügeln. Für sie ist der Chor einer von mehreren, denen sie ihre Zeit schenkt. Mittlerweile betreut sie zwei Erwachsenenchöre, einen Jugendchor, einen Kinderchor, zwei Spatzenchöre für die Kleinsten und einige Instrumentalgruppen. So sind die Wochen gut gefüllt. Schon zuvor übernahm sie die Kinder- und Jugendarbeit. Kantorin ist sie seit dem Jahr 1980, in der hiesigen Region ist sie seit 1993 tätig. In zwei Jahren geht sie dann in Rente. Doch auch dann wird sie nicht ganz wegzudenken sein und für Vertretungsdienste gern zur Verfügung stehen, versichert sie.

Aktuell ist es sehr still für den Chor. „In normalen Jahren gibt das Kirchenjahr viel her. Wir gestalten Sommer-, Weihnachts- oder Passionsmusik. Nicht nur traditionell. Es ist wichtig, immer etwas anderes zu haben. Nicht nur bei der Musik, sondern auch drumherum. So verliert man nie den Spaß“, betont sie und hofft auf das Konzert zur 450-Jahr-Feier im September.

Mit der Hilfe von Dr. Heinemann, der lange im Archiv gearbeitet hat, sollen am 19. September, 17 Uhr, vier Kantaten aus den Beständen des Archivs aufgeführt werden. Natürlich ist das nur ein kleiner Beitrag des Wiedererinnerns an die reiche Tradition der Mügelner Kantorei, aber es ist einer.

Von Kristin Engel