Mügelner Ortswehren proben den Ernstfall

Mügeln

16.45 Uhr am Dienstag: Es ist bereits dunkel und die Menschen unterwegs in den Feiertag, da schrillen in Mügeln die Sirenen: Binnen weniger Minuten sind die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Weg zum Gelände des alten Bauhofs: Das Ganze ist eine Übung, die Ehrenamtlichen trifft sie wie jeder andere Einsatz auch: unangekündigt.

„Für die ersten zu alarmierenden Kräfte war eine unklare Rauchentwicklung angenommen und aufgrund vermehrter Hinweise durch Anrufer haben wir dann das Stichwort erhöht. Dadurch wurde ein höherer Kräfte- und Mitteleinsatz verlangt, sprich: die ganzen Ortsfeuerwehren wurden hinzuzogen“, erklärt Normen Wolf, der Leiter der Mügelner Feuerwehr, das Szenario.

Übung mindestens einmal im Jahr

„Wir sind orientiert daran, dass wir eine solche Übung mindestens einmal im Jahr durchführen.“ Von den ersten Überlegungen bis zur Endplanung habe er etwa zwei Monate gebraucht, um sie vorzubereiten.

Zur Galerie In unserer Bildergalerie seht ihr die Feuerwehren von Mügeln, Schweta, Niedergoseln, Ablaß und Sornzig bei ihrem gemeinsamen Einsatz auf dem Gelände des alten Bauhofs in Mügeln.

War er zufrieden mit dem Einsatz und Zusammenspiel der Kameraden aus Mügeln, Schweta, Niedergoseln, Ablaß und Sornzig? „Im Großen und Ganzen hat sich die Arbeit positiv dargestellt. Ein paar kleine Sachen, die verbesserungswürdig sind, sind aufgefallen, die werden wir versuchen, auch noch abzustellen“, schätzte er nach dem Einsatz, der offiziell 17.30 Uhr endete, ein.

Von Manuel Niemann