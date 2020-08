Das Mügelner Heimatmuseum lud am Wochenende zu einer kleinen Sonderschau ein. Diesmal stand die Geschichte des regionalen Sanitätswesens im Focus. Immerhin zählte nach 1900 die örtliche ehrenamtliche Sanitätskolone über 100 Mitglieder. Im DRK-Ortsverein Sornzig setzt man diese Tradition heute fort.

Der DRK-Ortsverein Sornzig steuerte einige Ausstellungsstücke zur Sonderschau rund um das Sanitätswesen und seine Geschichte in der Region Mügeln bei, die gestern in und am Mügelner Heimatmuseum zu sehen war. Fragen der Besucher beantworteten dabei auch Rita Brückner, Marko Flegel Quelle: Bärbel Schumann