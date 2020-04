Mügelner Schmalspurbahn: Heimatverein dokumentiert in neuem Heft Vorfälle ab 1883

Collm-Region

Zuwachs für die „Kleine Mügelner Schriften- und Mitteilungsreihe“: Heft 14 ist überschrieben mit „Vorfälle bei der Mügelner Schmalspurbahn zwischen Neichen, Oschatz, Strehla, Döbeln, Kroptewitz und Lommatzsch“.

Damit ist bereits verraten, dass es um das historische Einzugsgebiet des einst größten Schmalspurbahnhofs Deutschlands geht, dessen Streckenverlauf eine Karte abbildet, die sich am Heftende nach der 90 Seiten umfassenden Chronik ausklappen lässt.

Vorfälle ab 1883 dokumentiert

Andreas Lobe hat für die Schriftenreihe des Heimatvereins Mogelin dafür Vorfälle seit dem Bau der Strecke Mügeln-Oschatz 1883 bis zum Jahr 2015 versammelt, die sich entlang des Schmalspurbahnnetzes zugetragen haben.

Das sind nicht nur Katastrophen wie das Zugunglück 1919 in Schrebitz, bei dem ein Personenwagen nach einem Auffahrunfall entgleiste und in die Tiefe stürzte. Fünf Menschen starben, 25 wurden verletzt an diesem 18. November. „Dieser vom Winterwetter geprägte Dienstag sollte als der schwärzeste und schlimmste Tag in die Geschichte der Mügelner Schmalspurbahn eingehen“, heißt es dazu hier.

Abriss über die Geschichte der Schmalspurbahn

Erst im vergangenen Jahr, 100 Jahre später, stellte der Heimatverein zusammen mit dem Schrebitzer Heimatverein und dem Förderverein „Wilder Robert“ am Unglücksort eine Gedenktafel auf. Nun ziert ein Foto vom Unfalltag auch das 14. gelbe Heft.

Gestützt auf bereits Veröffentlichtes, aber auch alte Ausgaben des Mügelner Anzeigers aus dem Archiv der Stadt und dem Heimatmuseum, alte Ausgaben dieser Zeitung und Gespräche mit Zeitzeugen entsteht darin ein Abriss, wann, was auf den Gleisen ins Stocken geriet oder für Unterbrechungen sorgte.

Zeitreise endet im Jahr 2015

Das umfasst nicht schwere Unfälle, allein elf beim Bau der Strecke nach Oschatz, sondern auch die jüngere Geschichte der Döllnitzbahn und wie deren Finanzierung mitunter auf der Kippe stand. Einen Einstieg liefert zudem Lobes Vorwort, das noch vor den Bau zurückgeht, kein Ereignis habe der Region mehr Impulse verliehen.

„Vor Baubeginn steckte die Stadt ideell und materiell noch in ihren mittelalterlichen Grenzen.“ Damit wird gewürdigt, wie das, was heute touristische Attraktion ist und dem Personennahverkehr dient, einst der Rotor für Stadt Mügeln, Betriebe und die ganze Region war.

Das Heft (Erstauflage 500 Stück) ist zu beziehen über den Heimatverein Mogelin oder das Mügelner Heimatmuseum, außerdem wird im Mügelner „Tintenpott“ und im „Grünen Laden“ angeboten.

