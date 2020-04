Mügelner Schützen müssen im Jubiläumsjahr auf Fest verzichten

Mügeln

Die Mügelner Schützengesellschaft 1591-1990 hat in diesem Jahr ihr 30-jähriges Vereinsjubiläum. Die Vorbereitungen dafür liefen auf Hochtouren, um das beim 37. Mügelner Schützenfest gebührend feiern. Programmpunkte waren geplant, Unterstützer gewonnen, dann kam das Coronavirus und der Stopp für öffentliche Veranstaltungen.

Bereits bevor diese in Mügeln generell bis zum 3. Mai abgesagt wurden, entschied sich der Vorstand „schweren Herzens“ auch das Fest am 9. und 10. Mai wird abgesagt ( OAZ berichtete).

„Es ist eine sehr schwere Entscheidung gewesen, da dieses Fest ein fester Bestandteil der Vereinsgeschichte ist“, sagt Vereinspräsident Daniel Schröter nun im Nachgang. „Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei unseren Unterstützern bedanken, die Ihre Mithilfe zugesagt haben.“ Der Dank gelte natürlich auch denjenigen, die diese Hilfe bereits für das kommende Jahr zugesagt haben.

Harte Probe fürs Vereine

Die aktuelle Situation, so Schröter, treffe nicht nur die Wirtschaft, die jetzt im Vordergrund stehe. Auch das Vereinsleben und der Sport werde auf eine harte Probe gestellt: „Die sportlichen Wettkämpfe unseres Vereines können nicht durchgeführt werden, was selbstverständlich auch Auswirkungen auf Kreis-, Bezirks-, Landes- bis hin zur Deutschen Meisterschaft hat“, erklärt er.

Ein regelmäßiges Training und sich dabei von dem nervenzehrenden Alltag in geselliger Runde zu erholen sei ebenso wenig möglich wie das Vereinsjubiläum angemessen zu feiern. Die Dachverbände, sagt er, haben das Training bis auf Weiteres untersagt und es wäre auch schwer händelbar, da sie mindestens zu zweit auf dem Schießstand dafür sein müssten.

„Auch in der Zeit der digitalen Medien erreicht man noch nicht alle Mitglieder, um sich über anstehende Probleme auszutauschen“, beschreibt er. Derzeit kommuniziere er mit den Mitgliedern in einer Whatsapp-Gruppe und versende E-Mails an die, die er darüber noch nicht erreicht.

Pokalschießen im September

Durch die Absage von Veranstaltungen und Wettkämpfen fehle es zudem an Einnahmen in der Vereinskasse. Daher rechne er, dass dieses Jahr auch in dieser Hinsicht für viele Vereine schwierig werde. „Wir werden schauen, wie es danach weiter geht.“

Und vielleicht bietet auch das schwierige Jahr 2020 noch einen Höhepunkt für die Schützengesellschaft: Derzeit hoffen die Schützen zumindest noch, dass ihr alljährliches Pokalschießen nicht entfallen muss. Geplant ist es für Sonnabend, den 5. September.

Von Manuel Niemann