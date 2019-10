Mügelner Stadtbibliothek zeigt Aquarelle und lädt zu einer Lesung

Mügeln

Es hat sich etwas getan, seit Annett Wünscher Mitte des letzten Jahres die Leitung der kleinen Mügelner Stadtbibliothek übernommen hat: „Ich habe hier hinten aus einer Abstellkammer einen Krimiraum gemacht, über Weihnachten wird die Kinderbibliothek renoviert, da freue ich mich sehr. Das wird ein frisches Grün“, verspricht Wünscher.

Doch nicht nur Farbe soll dort für einen frischen Wind sorgen. Auch dort will sie Bücher dann aussortieren, noch nicht Erfasstes katalogisieren und ein bisschen Umräumen, wie sie es im Rest der überschaubaren Bibliothek bereits getan hat.

Olga Scheck aus Döbeln stellt derzeit im Rathaus Aquarelle aus

Die wenigen Neuanschaffungen, die sie bei den begrenzten Mitteln der Stadt, erwerben konnte, hat sie in einem Flyer vorgestellt. Immerhin bleiben die Leser, wo es keinen Online-Katalog gibt oder die Möglichkeit, E-Books herunterzuladen, so auf dem Laufenden. „Wenn ich sehe, dass ich etwas bewegen kann, dann geht es auch mir gut“, sagt Wünscher.

Dazu gehört auch, dass die Künstlerin Olga Scheck derzeit ihre Aquarelle im Rathaustreppenhaus ausstellt. Sie sind immer zu sehen, wenn das Rathaus den Bürgern offensteht. „Sie ist eine Döbelner Künstlerin, die aus Sibirien stammt. Sie wollte keine Vernissage“, erklärt Wünscher, warum die Ausstellung ohne großen Empfang startete. „Nächstes Jahr im Mai stellen wir dann ihren Bruder aus.“

Vorlesetag und Lesung mit Autor Olaf Schmidt folgen im November

Bis dahin sind es einige wenige Termine, die Buchliebhaber nach Mügeln locken sollen. Am Mittwoch, dem 13. November, findet von 16.30 bis 18 Uhr ein Vorlesetag statt, der die fürs Lesen begeistern will, die das noch gar nicht können.

Der Leipziger Autor Olaf Schmidt liest am 11. November in Mügeln aus seinem historischen Roman „Der Oboist des Königs“ Quelle: Marcel Noack

Am Montag davor, dem 11. November, liest Olaf Schmidt nicht in der Bibliothek, sondern im größeren Ratsaal nebenan für ein vermutlich etwas älteres Publikum. Der heute in Leipzig lebende Autor stellt dann seinen historischen Roman „Der Oboist des Königs“ vor.

In diesem folgt er dem abenteuerlichen Wanderleben von Johann Jacob Bach, dem älteren Bruder des berühmten Barockkomponisten bis an den Hof von Schweden. Die Lesung ist Teil der Veranstaltungsreihe „Literaturforum Bibliothek“, die Autoren aus Sachsen in die sächsischen Bibliotheken führt. Beginn ist um 18.15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Von Manuel Niemann