Mügeln

Es geht ein Stück weiter auf dem Weg zu neuem Bauland im Ortsteil Oetzsch. Während in Richtung Schweta gesehen die rechte Seite der „Döllnitzaue“ bis fast zum Nachbarort bebaut ist, endet sie gegenüber mit der Hausnummer 17.

Das könnte sich bald ändern. Bereits im Mai vergangenen Jahres stellte der Stadtrat zunächst jene Änderungssatzung auf, mit der drei insgesamt rund 4000 Quadratmeter große Flurstücke bebaut werden könnten.

Wasser in der Abwägung

Dieser Beschluss war Grundlage für Planungen – nicht fürs erste Haus, sondern dazu, welche Vorgaben einzuhalten sind. Diese Ergebnisse waren öffentlich ausgelegt worden, wozu sich Bürger, Verbände und Behörden äußern konnten.

Diese so genannte Abwägung lag den Stadträten zur März-Sitzung in schriftlicher Form vor. Dabei spielte Wasser in doppelter Hinsicht die wichtigste Rolle.

Mehrere Behörden hatten auf den Löschwasserbedarf hingewiesen und auch Ingo Fischer, SPD-Stadtrat und Stadtwehrleiter, wollte es noch einmal genau wissen. „Unsere Feuerwehren haben Sperren, mit denen sie die Döllnitz aufstauen und dann – im Falle eines Falles – das Wasser dort entnehmen können“, erläuterte Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos). Zudem habe eine Reihe von Fahrzeugen der Mügelner Wehren Löschwasser an Bord.

Erosionsgefährdeter Hang

Andererseits ist der Hang, auf dem das künftige Bauland liegt, bei Starkregen von Erosion gefährdet. Wie der Bürgermeister betonte, sei dem Bauherren dieser Umstand bekannt. Er müsse eine Zisterne bauen und die Wassermassen später nach und nach abgeben.

Beim Einwurf Ingo Fischers, hier die benötigte Löschwasserzisterne mit dem geforderten Schutz zu verbinden, verwies Johannes Ecke darauf, dass Mügeln in absehbarer Zeit 13 dieser Behälter bauen müsse. Gefördert werde das nicht mehr. Da der Stückpreis bei rund 100 000 Euro liege, müsse man Prioritäten setzen.

Die Räte stimmten der Abwägung in der vorliegenden Form vor und fassten anschließend einstimmig den Satzungsbeschluss.

Von Axel Kaminski