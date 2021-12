Mügeln

Alicia (BB 35) und Amelie (CK 27) sind wieder aufgetaucht! Bei diesen beiden handelt es sich um zwei Störche, die in Mügeln aus dem Ei geschlüpft sind. Gefilmt wurden sie dabei vom Storchen-TV des Heimatvereins Mogelin.

Freude über Meldungen

Nun wurden sie wieder gesichtet: Alicia bereits am 3. Juli 2020 in Wolfshain im Muldentalkreis (36 Kilometer vom Beringungsort entfernt) und Amelie am 20. August 2021 in Mehltheuer bei Meißen (17 Kilometer vom Beringungsort entfernt). Beide waren zu dieser Zeit lebendig und frei. „Die Mitteilungen trafen vor wenigen Tagen bei uns ein. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Informationen über die Störche bekommen und sie jemand identifiziert hat. Im vergangenem Jahr haben wir die Mitteilung bekommen, dass es zwei Sichtungen gab. Darunter ein Storch in Polen. Die Störche legen bei ihren Reisen immer sehr weite Strecken zurück. Nicht alle überleben. Daher freuen wir uns sehr, wenn sie jemand lebendig gesichtet hat“, sagt Hans-Jürgen Höhne vom Heimatverein Mogelin.

Beringung per Drehleiter

Alicia bekam am 8. Juni 2018 ihren Ring und somit ihren „Personalausweis“. Hier sprangen die Kameraden der Oschatzer Feuerwehr mit ihrer Drehleiter ein und unterstützten so bei der Beringung, die der ehrenamtliche Mitarbeiter der Vogelwarte Hiddensee Steffen Müller durchführte. Die Namen der kleinen Adebare suchten die Kinder der Kita Sonnenblume aus. So erhielt auch Alicia mit ihren drei Geschwistern ihren Namen.

Namen werden ausgelost

Am 15. Juni 2019 wurden mit schwerer Technik der Firma Mateco Amelie und ihre vier Geschwister beringt. Auch hier war Steffen Müller trotz schwerer Erkältung wieder ehrenamtlich mit am Start. Die Namen wurden ausgelost, denn eine Geschlechterbestimmung ist nicht ohne großen Aufwand mit Laboruntersuchung möglich. Gleichzeitig nutzte man zu dieser Zeit die Möglichkeit, Reparaturarbeiten an der Kamera für das Storchen-TV vorzunehmen.

Von Kristin Engel