Mügeln

Am vergangenen Mittag pflanzten die Mitglieder der Arbeitsgruppe der „Allee der besonderen Anlässe“ im Verein „Meine Bischofsstadt Mügeln“ einen neuen Baum auf dem Anger. Inmitten all der Kastanien, Buchen, Birken und Co., die anlässlich der Geburt von Enkelkindern, Klassentreffen oder Goldenen Hochzeiten gepflanzt wurden, ist diese Winterlinde etwas Besonderes.

„Wir wollen damit ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg setzen“, erläuterte Frank Teichgräber-Kretschmer (2.v.r.), der gemeinsam mit Anett Jäger, Ute Demme und Dorit Hannß-Zehme (v.l.) spontan zu Spaten und Gießkanne gegriffen hatte. Michael Zehme begleitete die Aktion musikalisch. 

„Der Krieg in der Ukraine macht uns einmal mehr bewusst, dass Frieden nicht selbstverständlich ist und nur einige hundert Kilometer entfernt die Welt ganz anders aussieht. Ähnlich wie wir haben die Flüchtlinge bis vor kurzem nicht an solch eine Eskalation geglaubt“, sagte er der Oschatzer Allgemeinen.Der Friedensbaum soll dabei nicht allein mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung gebracht werden, sondern an sämtliche unnötige Konflikte weltweit erinnern und mahnen. Wie dieser noch kleine Baum solle der Frieden mit der Zeit wachsen und gedeihen, sodass ein besseres Miteinander entsteht.Der Verein „Meine Bischofsstadt Mügeln“ plant weitere Aktionen für und mit geflüchteten Menschen um doch wieder so etwas wie Normalität in den Alltag zu bringen.Wer in diesem Jahr noch einen Baum am Mügelner Anger pflanzen möchte, sollte sich den 5. November vormerken. Für diesen Tag ist das diesjährige Pflanzfest geplant.

Von Axel Kaminski