Mügelner Vorschüler sagen Ade zu Kindergartenzeit

Mügeln

Da brodelte etwas: Nicht nur im uralten Gestein des Porphyrlandes, den die Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ am vergangenen Freitag besangen. „Der Vulkan spuckt Feuer, wie ein Ungeheuer!“, dazu klatschten sie, während stolze Eltern, die das Talent ihrer Kinder auf der Parkbühne in Schweta mit gereckten Smartphone dokumentierten.

Die waren sichtlich elektrisiert, nachdem sie nach anderthalb Jahren Pandemie oft auf das gemeinsame Zusammensein, Lernen und Experimentieren verzichten mussten. Da darf zum Abschluss dann durchaus ein Vulkan aus Backpulver, Wasser, ein Spritzer Spülmittel und Essig explodieren – die Hausmischung für’s Vorschulalter, wie sie auch im Mügelner Geoportal Anwendung findet, das die Kinder genauso besuchten wie den Naturlehrpfad in Rochlitz.

Mügelner Kinder auf der Spur des Kaolins

„Die Vulkangeschichte, der Porphyr und das Kaolin haben uns das ganze Jahr begleitet, wenn auch durch Corona nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das vorgestellt hatten“, erklärte Manuela Heyne, die Gruppenerzieherin der Kinder. Wie das Projekt auf den Spuren des Kaolins musste auch das Zuckertütenfest etwas anders stattfinden. Es sei zunächst nicht klar gewesen, ob es überhaupt gefeiert werden kann, nun hatten sie sich entschieden, es in den Park zu verlegen.

„Hier ist es schön entspannt.“ Und hier konnte auch die selbst verfasste Geschichte „Der kleine Vulkan“ auf der Bühne aufgeführt werden, „um dem Ganzen einen krönenden Abschluss zu geben“, sagte sie. Dafür hatten die Kinder nur vier Wochen Zeit zum Einstudieren, ohne dass immer alle da sein konnten.

Neuer Lebensabschnitt beginnt für die Schulanfänger

Für die Vorschüler des Kindergartens, sie nennen sich die „Nemos“, auch ein Abschied. Nach den Sommerferien, die am 27. Juli beginnen, wird nicht nur der kleine Vulkan ausgebrochen sein, sondern auch die Kinder aus ihrer Kita – sie werden dann Schulanfänger. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

„Es sind 23 Kinder, die Mügeln in diesem Jahr einschult. Die meisten gehen nach Mügeln zu den Tintenklecksen, zwei gehen in die Apfelbaumschule und zwei nach Neusornzig“, sagt Heyne. Damit trennen sich nicht nur die Wege der Kinder, zum Teil müssen sich auch ihre Eltern neu orientieren.

Zur Galerie Am Freitag fand das Zuckertütenfest für die Mügelner Vorschüler im Park Schweta statt. Die LVZ war mit der Kamera vor Ort und zeigt in der Bildergalerie, wie die Kinder Abschied vom Kindergartenalter nahmen.

Zuckertüten per Feuerwehr-Express

Doch bevor das bevorstand, stiegen erst einmal Luftballons zum Parkhimmel hoch und das Zuckertütenfest näherte sich mit einem herannahenden Tatütata dem Höhepunkt. Die Freiwillige Feuerwehr Mügeln übte sich als Bote für die kleinen Tüten, die den Abschied versüßten, bevor es danach noch auf eine Erlebnisführung durch Mügeln ging.

„Und im Kindergarten gabt es dann noch einmal richtig Party, bei dem sie das erste Mal im Kindergarten übernachten – das wird das Highlight sein.“ Auch wenn die Erzieher dann vermutlich platt seien, sagte Heyne: „Hauptsache, für die Kiddies hat es sich gelohnt, weil durch Corona haben wir uns die ganze Zeit oft nicht gesehen.“

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach dem Kindergarten wartet nun die Schule

Ein heiter Abgesang, zu dem sich anschließend auch noch die Eltern und Verwandte auf die Bühne gesellten: „Das Singen und das Basteln, das Spielen und Erzählen, der Guten-Morgen-Kreis, er wird uns fehlen“ sangen die prompt ein Ade an die „schöne Kindergartenzeit“ mit. Tatsächlich wird es, wie im Lied, auch für sie Zeit, weiter zu ziehen. Natürlich nicht ohne Dank an die Erzieherinnen, die auch bei Problemen wie „Durchfall, Fieber oder Läuse im Haar immer cool blieben“.

„Es fing alles an mit Windeln und Schnuller“, erinnerte Kathleen Berger, die stellvertretend für die Eltern ans Mikro trat. Kommt auch Sohnemann Benjamin jetzt in die Schule? „Jaaa“, ein langgezogenes, freudig-stolzes. „Nach Neusornzig“. Für sie, Benjamin und ihren Mann Martin die Wunschschule: „Ganz familiär und der Hort ist mit im Haus“, sagte der. Auch für sie werde spannend, neue Eltern kennenzulernen, so die Seelitzer, auch wenn heute erst mal viel Herzblut dabei sei, zum Kindergarten Tschüss zu sagen und auch wenn der sechsjährige Benjamin just am Freitag seinen ersten Schnuppertag in der Schule hatte.

Von Manuel Niemann