Mügeln

Bei der Sommerhitze am Sonnabend machten es Vereine und Kommune den Einwohnern nicht gerade leicht bei der Wahl, wie sie ihre Freizeit verbringen wollen. Während viele das Stadtbad oder der Pool im heimischen Garten lockte, gab es etliche, die es zu Veranstaltungen der Vereine zog. Für jede Generation hatte dabei der Stadtmarketingverein Meine Bischofsstadt Mügeln gemeinsam mit Partnervereinen beim Familienfest „Gan(s) in Familie“ auf dem Anger parat.

Kerstin Helbig betreute den Glücksradstand, wo die kleine Sophia eine der Kinder war, die ihr Glück herausforderten. Quelle: Bärbel Schumann

Und das, obwohl es bei der Vorbereitung manche Herausforderung zu meistern gab: Viele der immer wieder aktiven Helfer fielen aus verschiedenen Gründen aus und der „Angerbäcker“ meldete sich krank. „Aber wir haben dafür Unterstützung von neuen Vereinen aus der Stadt erhalten, so dass wir doch vieles anbieten konnten. Ich möchte allen danken, die auf dem Anger oder in der Vorbereitung im Einsatz waren“, erklärt Bernd Brink, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Meine Bischofsstadt Mügeln.

Kuchen und Angerbrot

So hatten Vereinsmitglieder und Unterstützer Kuchen und Torten zubereitet, damit vor allem die Stammgäste bei den Veranstaltungen auf dem Anger rund um das Backhaus auf frischen selbstgebackenen Kuchen und Angerbrot nicht verzichten mussten. Mitglieder des noch jungen Fördervereins „Mügelner Sterntaler“ buken Waffeln und Crepes. Erzieher vom Team der Mügelner Kita „Sonnenblume“ hatten den Stand mit dem Kinderschminken übernommen. Der MSC Mügeln war mit seinen Elektrofahrzeugen präsent.

Stefan Brink vom MSC Mügeln erklärt den kleinen Besuchern, wie die Mini-Elektrofahrzeuge zu steuern sind, ehe die auf die Strecke gehen. Quelle: Bärbel Schumann

Der Modellbahnverein Mügeln-Glossen stellte eine Anlage aus. Am Glücksrad konnten die Jüngsten ihr Glück herausfordern. Claudia Broda unterstützte das Fest mit ihren Pferden ebenso, denn vor allem bei den Mädchen war ein Ritt auf deren Rücken gefragt. Für die Pferdehalterin war ihre Teilnahme eine Geste, um den Mügelnern, die beim Überwinden der Brandfolgen in ihrem Domizil vor einiger Zeit halfen, etwas zurückzugeben.

Hitze animiert zum Improvisieren

Und man soll es kaum glauben: Trotz der Hitze gab es Kinder, die auf der Hüpfburg ihren Spaß hatten. Apropos Hitze: Die gefragtesten Plätze waren jene unter den Schatten spendenden Anger-Bäumen. Da improvisierte auch der Oschatzer Heimatchor, der statt auf der Bühne unter der großen Weide für sein Programm Aufstellung nahm und die Zuschauer zum Mitsingen animierte. Frisch und beschwingt schloss sich danach der musikalische Beitrag der Schüler von der Grundschule „Tintenklecks“ unter der Leitung von Gaby Zimmer an.

Schattige Plätze waren begehrt. Quelle: Bärbel Schumann

Hochachtung zollten die Besucher und Helfer den Naundorfer Tänzern, die das Unterhaltungsprogramm mit ihren Darbietungen am Nachmittag beendeten. Trotz der Hitze machten sie keine Abstriche und zeigten in ihren farbenfrohen Kostümen, was sie drauf haben.

Von Bärbel Schumann