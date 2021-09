Mügeln

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche den Termin für die Bürgermeisterwahl festgelegt. Sie findet demnach am 23. Januar 2022 statt. Für einen möglicherweise erforderlichen zweiten Wahlgang wurde der 13. Februar vorgesehen.

Amtsinhaber Johannes Ecke war am 18. Januar 2015 mit 82 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen gewählt worden. Diese Wahl war erforderlich geworden, nachdem sein Amtsvorgänger Volkmar Winkler (SPD) bei der Wahl zum Sächsischen Landtag kandidiert hatte und im September 2014 in das Landesparlament eingezogen war.

Stadtrat bestimmt Gemeindewahlausschuss

Hauptamtsleiterin Dörte Eberhardt erläuterte den Räten, dass die Legislaturperiode von Johannes Ecke, der das Amt am 1. März 2015 antrat, nach sieben Jahren am 28. Februar endet und die Wahl frühestens drei und spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtszeit abgehalten werden muss. Um nicht in der Adventszeit oder an den Feiertagen wählen zu müssen, favorisieren man die genannten Termine. Die Räte votierten einstimmig für diesen Vorschlag.

Aus diesen Eckdaten ergeben sich weitere Beschlüsse und Termine. Der Stadtrat beschloss über die Zusammensetzung des Wahlausschusses der Stadt. Ihm steht die Hauptamtsleiterin vor. Ihre Stellvertreterin ist Aileen Müller. Als Beisitzer gehören dem Gremium außerdem Ralph Oleniziak (AfD), Stefanie Schwaiger (CDU) und Andreas Baumert (Freie Wählervereinigung) sowie die Stellvertreter Regina Daate (Die Linke); Bernd Brink (SPD) und Thomas Leip (FDP) an.

Kandidaten stehen am 18. November fest

Dieser Gemeindewahlausschuss hat zum Beispiel die Zulässigkeit der Kandidaturen zu prüfen. Das wird er nach dem 18. November, 18 Uhr tun, wenn alle Wahlvorschläge vorliegen müssen. Sie können frühestens nach der formellen öffentlichen Bekanntmachung des Wahltermines eingereicht werden. „Das soll im Amtsblatt, das am 8. Oktober erscheint, der Fall sein“, erläuterte Dörte Eberhardt der Oschatzer Allgemeinen.

Von Axel Kaminski