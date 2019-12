Mügelns Posaunenchor spielt an acht Orten auf

Mügeln

Seit wann zieht der Mügelner Posaunenchor über die Dörfer? Verdutzt schauen sich die Frauen und Männer an. Auf solch eine Frage ist keiner in einer Spielpause in Schweta an diesem Nachmittag vorbereitet. Michael Zehme, der die organisatorischen Fäden des Chores in den Händen hält, meint schließlich, dass es seit 1943 den Posaunenchor in Mügeln und schon zu DDR-Zeiten – wenn auch nicht immer – das „Dörferblasen“ gegeben habe. Nach der Wende neu belebt, gehen die Bläser jedes Jahr am zweiten Adventswochenende auf Tour durch Orte im Kirchspiel. Anders als früher, gehören inzwischen Bläser aus verschiedenen Kirchgemeinden dem Posaunenchor an.

Auch Blätter mit Liedtexten im Gepäck

„Meist beginnen wir in Ablaß“, erzählt einer der Männer. Vor der Kirche wird vor Einwohnern und auch mal mit Gästen gespielt und gesungen. Da inzwischen nicht jeder der Zuhörer Textsicherheit bei den Weihnachtsliedern aufweisen kann, haben die Bläser nicht nur Instrumente und Noten im Gepäck, sondern auch Blätter mit den Liedtexten. Knapp eine halbe Stunde dauert die Stippvisite, ehe es nach dem Genuss von Glühwein zum nächsten Ort geht.

Abwechslung für Senioren

In Grauschwitz bringt das Gastspiel der Bläser vor allem Abwechslung in den Alltag der Bewohner eines privaten Pflegeheimes. Aber auch Einwohner sind zum Mitsingen und Zuhören gekommen. Im nächsten Ort empfängt eine ganze Dorfgemeinschaft die Bläser in einer Scheune. „In Paschkowitz verabreden sich die Einwohner, wenn wir kommen. Da wird gemeinsam Kaffee getrunken, werden Stollen und Plätzen verkostet. Das ist wunderschön und gemütlich“, erzählt Joachim Hannß. Crellenhain, Schrebitz, Schweta, Niedergoseln heißen die nächsten Orte, ehe in Glossen zum letzten Mal die Instrumente angesetzt werden. Da ist es 17 Uhr und ein erlebnisreicher Nachmittag mit dem neuen Spielort Schrebitz endet.

Von Bärbel Schumann