Mügelns Senioren werden für Weihnachten wieder zu Schulgängern

Mügeln

„Ich hoffe, der Kaffee war heiß und die Stolle gut oder?“, Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) gibt am Mittwoch in der Schrebitzer Kulturschule nicht nur den Gastwirt, sondern wechselt unversehens ins Moderatorenfach: „Sie werden Sie alle kennen, Sie hat nächstes Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum und sie wird uns heute als erstes mit dem Lied begrüßen ’Ein freundliches Wort’“, kündigt er Maja Catrin Fritsche an.

„Hallihallo“, die Musik spielt bereits, als die Leipziger Schlagersängerin sich durch die Reihen der Mügelner Senioren schlängelt. Der „Schlüssel zum Glück“, das freundliche Wort, das sie besingt, bleibt an diesem Nachmittag nicht allein.

280 Senioren feiern an zwei Tagen in Schrebitz

Die 150 Menschen an den langen Tischen genießen offensichtlich den gemeinsamen Plausch, das Zusammensein, das Mitsingen, während die in Leipzig geborene Schlagersängerin jetzt ein Medley von Weihnachtsliedern anstimmt.

Tags zuvor fand an selber Stelle bereits die erste Seniorenweihnachtsfeier mit 130 Besuchern statt. Aufgrund der vielen Ortsteile wird aufgeteilt, auch weil Busse organisiert sind, die die Menschen nach Schrebitz bringen.

Stadt würdigt damit ihre Senioren

Ecke, der am Rand den Auftritt verfolgt, sieht in zufriedene Gesichter. Die Feiern könne die Kommune nicht weglassen, sagt er, sie sind einerseits eine Würdigung für die Ältesten in der Gemeinde und zudem für diese ein wichtiger Treffpunkt, der später mit einem Abendbrot endet.

Vor Maja Catrin Fritsche sind die Kindergartenkinder aus Schweta aufgetreten. Gestern, verrät Ecke, waren es die aus Ablaß und Sornzig. Da deren Gruppen allein allerdings zu klein gewesen wären, taten die sich zusammen: „Da war natürlich die Bühne voll.“

Von Manuel Niemann